Lotsoperatör tillsvisare
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöfartsverket i Stockholm
, Södertälje
, Nynäshamn
, Trosa
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Lotsoperatörer Ostkustenmed placering i Stockholm
Sjöfartsverket ansvarar för att tillhandahålla lotstjänster i svenska farvatten. Lotsarnas uppdrag beställs via en trafikcentral, där lotsoperatörer ser till att planera uppdragen på ett så effektivt sätt som möjligt med utgångspunkt i kundernas behov och tillgänglighet av lotsar i tjänst.
Som lotsoperatör kommer du att arbeta med att ta emot lotsbeställningarna och fördela lotsningsuppdrag, journalföra förrättningstider, fartygs ankomst- och avgångstider samt att sköta löpande administrativa uppgifter kopplade till lotsningsprocessen. Stundtals är arbetstempot högt och du förväntas kunna hantera flera skeenden samtidigt. Ibland förändras förutsättningarna med kort varsel och du måste snabbt göra om din planering.
Arbetet utförs på oregelbundna tider såväl dag- som nattetid och före anställningens början krävs godkänt läkarintyg för tjänstbarhet i nattarbete. Lotsplanering utförs idag ifrån Värtaterminalen i Stockholm med upptagningsområde Oxelösund till Kalix.
Vem är du?
Vi söker dig som har lägst treårig gymnasieexamen, och giltig radiobehörighet SRC. Innehar B körkort. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska, likaså att du har god datorvana och med lätthet hanterar olika IT-system. Det är meriterande om du har utbildning inom sjöfart och/eller erfarenhet inom sjöfart. Examen Fartygsbefäl klass VIII är meriterande. Även utbildning inom logistik är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med service i någon form, gärna inom logistikområdet, och om du har tidigare erfarenhet av arbete som lotsoperatör.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är duktig på att planera, är stresstålig och kan fatta snabba beslut och prioritera om när förutsättningarna förändras. Du är kommunikativ och brinner för att ge god service till våra kunder. Eftersom du ansvarar för verksamheten tillsammans med ett team med flera lotsoperatörer är samarbetsförmåga, lösningsfokus och hög ansvarskänsla mycket viktiga egenskaper.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast. Intervjuer kommer att hållas löpande, skicka gärna in din ansökan så snart du kan.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Patrik Skoglund, Chef Kanalcentral Södertälje, 010-478 54 19.
Linn Södergren, Stf Chef för Lotsplaneringen Sjötrafikcentral Stockholm, 010-478 50 86
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000.
Registrera din ansökan, där du bifogar bevis på SRC-certifikat och examen Fartygsbefäl klass VIII, senast 27 februari 2026.
Diarienummer: 26-01454
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654), http://www.sjofartsverket.se/ Kontakt
Linn Södergren linn.sodergren@sjofartsverket.se Jobbnummer
9745852