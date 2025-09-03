Lösningsarkitekt Strålfors Alingsås
2025-09-03
Forma nordiska lösningar som Lösningsarkitekt hos PostNord Strålfors i Alingsås - bygg smarta lösningar med kundfokus!
Hos Strålfors som är en del av PostNords koncern väntar en unik möjlighet för dig som vill vara med och designa nästa generations digitala lösningar för Norden. Här kliver du in i ett bolag med samhällsviktiga tjänster och ett tydligt framtidsfokus, där du får kombinera teknisk bredd med arkitektonisk höjd. I en miljö där dina idéer värdesätts och där du får arbeta nära både utvecklare och produktansvariga, får du vara med och designa lösningar som används av tusentals människor varje dag. Nu står Strålfors inför en spännande fas av teknisk konsolidering och nordisk harmonisering - och här blir du en nyckelspelare.
Vi erbjuder dig
• Att bli en del av Nordens ledande aktör inom digital kommunikation
• En dynamisk och prestigelös kultur med starkt fokus på kundnöjdhet och innovation - för lösningar som används av miljontals människor
• Möjligheten att påverka riktningen framåt i ett bolag som satsar långsiktigt och bygger för framtiden
• En plats i ett erfaret och engagerat arkitektteam där du får skapa lösningar för hela Norden
• Ansvar för lösningar som gör konkret samhällsnytta genom att förenkla vardagen för kunder och hålla samhällets digitala infrastruktur igång
• Trygga arbetsgivare med generösa förmåner - som friskvårdsbidrag, kompetensutveckling och attraktiva pensions- och försäkringslösningar
Det här gör du hos oss
Här kommer du att få bygga lösningar för hela Strålfors med ett nordiskt fokus. Här kommer du bl.a att:
• Designar och modellerar lösningsförslag baserat på krav från utvecklingsteam, produktägare och verksamhet
• Arbetar nära utvecklare som bollplank i det dagliga arbetet
• Analyserar tekniska risker och föreslår åtgärder
• Är en aktiv del av arkitektteamet där ni tillsammans formar målarkitektur
• Bidrar i dialogen kring hur nya och gamla lösningar från olika delar av koncernen ska integreras och vidareutvecklas
Ditt team och arbetsplats
Du kommer att jobba med lösningar för hela Strålfors och jobba nära både verksamhet och IT och ingå i ett virtuellt arkitektteam. I teamet finns idag en chefsarkitekt, infrastruktur- och enterprisearkitekter samt två lösningsarkitekter - alla med lång erfarenhet och ett coachande förhållningssätt. Rollen är placerad i Alingsås, där majoriteten av utvecklingsteamet sitter, och du kommer att arbeta tvärfunktionellt med både kollegor i Stockholm och Ljungby. Vi jobbar enligt SAFe och utvecklar kommunikationslösningar inom både B2B och B2C.
Mer om dig
Vi söker dig som har en bakgrund som utvecklare och har tagit steget mot arkitektur, gärna med 2-3 års erfarenhet i rollen som lösningsarkitekt. Här kommer du att få möjlighet att utvecklas som IT arkitekt. Du har ett stort tekniskt intresse och trivs i dialog med både utvecklingsteam och verksamhet. Du är självgående, initiativrik och trivs i en miljö där förändring är en del av vardagen. Du motiveras av att se helheten, skapa ordning i komplexitet och gillar att lösa problem tillsammans med andra. För att lyckas i rollen tror vi också att du är lyhörd, strukturerad och bekväm med att fatta beslut - även i lägen där inte alla svar finns på plats ännu.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
