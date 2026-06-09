Konferensvärd till Scandic Star Sollentuna, deltid 20%, visstid
Scandic Hotels Aktiebolag / Receptionistjobb / Sollentuna Visa alla receptionistjobb i Sollentuna
2026-06-09
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Scandic Star Sollentuna ligger enbart ett par steg ifrån Sollentunas pendeltågsstation och 17 minuter till city. Vi har möjlighet att låta 500 gäster äta, konferera och sova under samma tak, vilket gör hotellet till den perfekta platsen för stora möten och kongresser. Hos oss arbetar du i en flexibel miljö där du möter många olika gäster, allt från business till barnfamiljer. Här erbjuder vi dig en spännande och fartfylld arbetsplats med härliga kollegor! Älskar du möten lika mycket som oss? Då är du den vi söker!
Nu söker vi en Service Host till Scandic Stars konferensavdelning.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Service Host agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
I rollen som Service Host arbetar du inom ett eller flera ansvarsområden som alla bidrar till gästens helhetsupplevelse. Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och affären utvecklas. Du kommer att få jobba på vår konferensavdelning och receptionen. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss – och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen som Service Host?
Du som arbetar med ansvarsområdet konferens är en viktig ambassadör för både Scandic som kedja, men framförallt Star och våra gästernas mötesuppelvelse. Därför är det av stor vikt att du har ett varmt bemötande och är uppmärksam på detaljer samt gästens behov. Du har ett brinnande intresse för service samt gillar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk mötesupplevelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är konferensdrift så som att välkomna gästerna på morgonen, framställande av fikor, finnas behjälplig under dagen, assistera med tekniska frågor och mycket mer. Ingen dag är den andra lik.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har minst ett års erfarenhet av liknande arbete samt erfarenhet av konceptstyrd verksamhet. Eftersom arbetet till stor del består av att kommunicera med gäster är flytande svenska och goda kunskaper i engelska en förutsättning. Talar du ytterligare ett språk är det meriterande.
Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en lyhörd och presigelös lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en visstidsanställning på deltid med start i augsti fram till slutet på november med möjlighet till förlängning.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps, på vår hemsida kan du läsa ännu mer om hur det är att arbeta på Scandic, våra förmåner och vår kultur!
Allt börjar med dig. Att arbeta på ett av våra hotell innebär att vara en del av ett team där omtanke, samarbete och små vardagsögonblick gör skillnad. Du hjälper till att skapa den varma, hemlika känslan som kännetecknar Scandic – genom att vara närvarande, här och nu, och låta detaljerna räknas.
Vissa dagar går snabbt, andra är mer förutsägbara – ingen dag är den andra lik. Men det som alltid består är lagandan. Ni ställer upp för varandra, löser saker när de händer och är stolta över att leverera kvalitet – även när tempot är högt. Och när ni gör det vill gästerna inte bara njuta av sin vistelse – de vill komma tillbaka.
Så arbetar vi på Scandic
Vi är som bäst när vi arbetar tillsammans – över roller, hotell och team – och fokuserar på det som gör verklig skillnad i vardagen. Våra värderingar vägleder hur vi agerar och levererar: Be Pro, Be Bold, Be Caring och Be You.
Om du tror att fantastisk gästfrihet skapas genom samarbete, konsekvent kvalitet och små välgjorda ögonblick, kommer du att känna dig som hemma hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Scandic Hotels Aktiebolag
(org.nr 556299-1009)
191 21 SOLLENTUNA Arbetsplats
Scandic Star Sollentuna Jobbnummer
9956095