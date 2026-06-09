Vi söker en servicekoordinator till Hägersten med omgående start!
Uniflex AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
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Vill du arbeta i en varierad roll där kundkontakt, administration och problemlösning står i fokus? Vi söker nu en engagerad och noggrann servicekoordinator som vill bli en viktig del av vår verksamhet och bidra till hög servicenivå och kundnöjdhet. Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som Servicekoordinator ansvarar du för mottagning, registrering, hantering och koordinering av inkommande service- och supportärenden. Du fungerar som en viktig kontaktpunkt för både kunder och interna funktioner och arbetar dagligen med att säkerställa att ärenden hanteras effektivt och professionellt.
I rollen har du kontakt med kunder via kundportal, telefon och e-post samt samverkar internt med bland annat supportfunktioner, arbetsledning samt service- och säkerhetstekniker.
Du kommer även att arbeta med administrativa uppgifter i verksamhets- och affärssystem för att säkerställa hög kvalitet och en smidig ärendehantering.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina arbetsuppgifter:
• Vara första linjens kundsupport för mottagning, registrering och koordinering av felanmälningar, support- och serviceärenden
• Hantera inkommande ärenden via kundportal, telefon och e-post
• Skapa och administrera ärenden och arbetsordrar i ärendehanterings- och affärssystem
• Hantera frågor kopplade till telefoni, såsom växlar, telefonnummer och abonnemang
• Koordinera kunders fakturafrågor samt arbeta med viss ekonomisk administration, exempelvis fakturering, kreditering och kundreskontra
• Supportera kunder via telefon och fjärrstyrning vid enklare serviceärenden
• Besvara enklare frågor kring företagets tjänste- och produktutbud
Vem är du?
Vi tror att du är en person som trivs i en serviceinriktad roll med många kontaktytor och som tycker om att skapa struktur och ordning.
Krav för tjänsten:
• Slutförd gymnasieutbildning
• Minst ett års erfarenhet från liknande arbete, gärna inom kundservice, support eller callcenterverksamhet
• God datorvana och erfarenhet av Microsoft Office
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om verksamheten
Vi har intervjuer löpande, ansök redan idag!
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 07 STOCKHOLM Kontakt
Maja Schwartz info@uniflex.se Jobbnummer
9956096