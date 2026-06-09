Logistikmedarbetare till Helgskift
Konsultia AB / Lagerjobb / Mariestad Visa alla lagerjobb i Mariestad
2026-06-09
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Om kundföretaget
Just nu söker Konsultia medarbetare för helgskift till en av våra kunder i Mariestad. Du kommer få möjlighet att arbeta på en trevlig arbetsplats tillsammans med ett härligt gäng, du kommer också kunna knyta viktiga kontakter och skaffa dig ovärderlig arbetslivserfarenhet inför framtiden. Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Vi söker medarbetare till helgskift med start omgående!
Här arbetar du med att färdigställa gods ut till kund, du säkerhetsställer att godset har korrekt skydd för leverans samt samarbetar och kommunicerar med kollegorna i verksamheten. Kringuppgifter i verksamheten så som truckkörning kan även förekomma.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta praktiskt. Du känner dig trygg i att samarbeta med olika medarbetare, innehar truckkort och kan starta omgående.
Arbetstiderna är förlagt dagtid eller natt: Lördag samt söndag 06-18 alt Lördag samt söndag 18-06.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och hittar guldkorn som andra missar.
Genom åren har Konsultia rekryterat tusentals medarbetare som både vuxit och utvecklats. En del har erfarenhet sedan tidigare men många har också kommit från andra håll och vågat prova sina vingar i en ny bransch. Vi är övertygade om att industrin har något för de flesta och att människor växer med rätt förutsättningar – bara viljan finns.
Konsultia erbjuder:
Schyssta villkor: Kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, sjuklön, pension, försäkringar, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Trygghet: Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Utvecklingsmöjligheter: Vi arbetar med många stora och välkända industriföretag.
I vår senaste medarbetarundersökning (2025) fick vi 4,3 på skala 1–5 i helhetsbetyg av våra konsulter.
Vår verksamhet finns över hela Sverige – läs mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Marieholmsgatan 42 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Kontakt
Rebecca Karlsson rebecca.karlsson@konsultia.se +46 72 517 00 27 Jobbnummer
9956102