Logistiksupport sökes till Stena Recycling i Värnamo
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Värnamo Visa alla administratörsjobb i Värnamo
2026-06-09
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, Hylte
, Gnosjö
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eller i hela Sverige
Har du tidigare arbetat i system och drivs av god kvalitet? Vill du arbeta i en flexibel roll där du driver ditt eget arbeta framåt? Då har vi en spännande tjänst för dig!
Vi söker nu en serviceinriktad och strukturerad person till uppdrag som logistiksupport till Stena Recycling i Värnamo. I denna roll kommer du ha ett stort fokus på datakvalitet och systemförståelse i samband med ett systembyte. Du kommer att vara en support mot berörda regioner med att identifiera, rätta och kvalitetssäkra data direkt i affärs-/ärendehanteringssystem. Arbetet är detaljintensivt, kräver självständigt beslutsfattande samt förmåga att förstå hur åtgärder påverkar helheten.
Du kommer att ha en viktig roll i den implementation och systembyte som ska genomföras. Du kommer att få sätta dig in i Stena Recyclings affär för att kunna kvalitetssäkra den data som ska föras över från gamla till nya system. Rollen innebär även att du kommer arbeta inom logistiksupport där du är en nyckelperson i det dagliga logistikflödet. Du ansvarar för att ta emot och väga in inkommande och utgående materialflöden, både lokalt och på distans på flera filialer i regionen. Du arbetar tätt tillsammans med produktionspersonal på plats och stöttar även sälj samt andra funktioner i frågor som rör transport och logistik. En stor del av arbetet är administrativt, där du bland annat hanterar transportdokument, skapar underlag för ekonomiska dokument och följer upp eventuella avvikelser.
Uppdraget är på heltid där arbetstiderna är förlagda 07-16 måndag-fredag. Start är planerad v.36 och du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar på plats hos Stena Recycling i Värnamo.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i denna roll ser vi gärna att du är en person med god förmåga att fatta egna beslut, du har samtidigt en nyfiken inställning, god analytisk förmåga samt att du kan driva ditt eget arbete framåt. I denna roll kommer du även arbeta i olika team därav ser vi gärna att du har en god samarbetsförmåga och kan kommunicera på ett tydligt sätt med andra funktioner för att uppnå goda resultat. Du trivs i att arbeta i en föränderlig miljö samtidigt som du har ett naturligt servicefokus.
Vi ser även att du har dessa kvalifikationer:
Dokumenterad erfarenhet av arbete i affärs- eller ärendehanteringssystem, gärna med inriktning mot datakvalitet eller systemadministration.
Hög digital mognad och systemförståelse
Relevant arbetslivserfarenhet från försäljning, kundservice eller affärsadministration
Goda kunskaper i Office-paketet och mycket goda kunskaper i Excel
Mycket god kommunikativ och skriftlig förmåga i svenska och engelska
Förmåga att analysera komplexa situationer och se helheten
Gymnasial utbildning
Låter detta som något för dig? Sök då tjänsten redan idag då urval och intervjuer sker löpande då kan tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Silkesvägen 15 (visa karta
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331 53 VÄRNAMO Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Hana Kelmendi jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9956087