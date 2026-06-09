Undersköterska / Stödassistent LSS Korttids Fyrklövern
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2026-06-09
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Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
3 plats(er).
Tycker du om att känna dig behövd? Söker du ett arbete som är utmanande, stimulerande och roligt? Vi söker en ny kollega till Funktionstöds verksamhet Korttids- och fritidsverksamhet för unga.
På Fyrklövern arbetar vi dag/kväll/ helg och natt för att möta behovet hos barn och unga med olika funktionsvariationer. Vi tror på att med humor och acceptans kommer man långt. Vi är en liten grupp som arbetar tätt tillsammans och har en härlig gemenskap. Vi tar ett gemensamt ansvar för att skapa den bästa möjliga verksamheten för de barn och ungdomar vi ansvarar för och vi bidrar till en vardag som känns trygg, hanterbar och meningsfull. Vi planerar och genomför aktiviteter. Vi utgår ifrån individens behov i centrum och alltid ett trevligt och professionellt bemötande. Arbetet genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt samt ett lågaffektivt och respektfullt bemötande gentemot ungdomarna och kollegorna. Till hjälp har du engagerade kollegor, en närvarande chef, kontinuerlig handledning i grupp och stor möjlighet till delaktighet och vidareutveckling av verksamheten.
Det här förväntar vi oss av dig
Vi söker dig som har ett stort engagemang för målgruppen, är ansvarstagande, lösningsfokuserad och har ett professionellt förhållningssätt. Du har ett intresse för barn och ungas utveckling samt givetvis en positiv inställning. Du är trygg, ödmjuk, respektfull, har god förmåga att lyssna, god förståelse för din omgivning och ser vinster i olikheter samt trivs i mötet med andra människor. Du har förmågan att planera, strukturera och prioritera i det dagliga arbetet, samt inspirera och motivera andra.
Kvalifikationer
Eftergymnasial adekvat utbildning såsom undersköterska, stödpedagog, behandlingsassistent eller liknande är meriterande.
Erfarenhet av arbete inom LSS och gruppbostad. Erfarenhet av omvårdnadsarbete och kompetens inom NPF, tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande.
God datorvana, erfarenhet av social dokumentation samt förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om detta låter som något för dig tveka inte att skicka in din ansökan!
Om anställningen
Tillsvidareanställning, 3 tjänster.
Tjänstgöringsgrad heltid / deltid 80 - 100 procent.
Varierande arbetstider, dag, kväll, natt.
Tillträde omgående eller efter överenskommelse.
Inför anställning behöver du kunna lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.
Sista ansökningsdag 2026-07-15. Rekrytering sker fortlöpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-03 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330302". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kinda Kommun
(org.nr 212000-0399)
Stora Torget 5 (visa karta
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590 40 KISA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kinda kommun Kontakt
Enhetschef
Susanne Lerjesjö Carlsson susanne.lerjesjo-carlsson@kinda.se 049419018 Jobbnummer
9956097