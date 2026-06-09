Lagerarbete Hjullastarförare
Industri Support Värmland AB / Maskinförarjobb / Kristinehamn Visa alla maskinförarjobb i Kristinehamn
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Kristinehamn
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Gillar du stora maskiner? Det här är ett uppdrag för dig som har vanan inne att spaka stora truckar (C2-behörighet krävs). Detta är ett konsultuppdrag via Industrisupport under sommaren, dock finns möjlighet till anställning hos kundföretaget efter semestern om allt går bra och orderingången fortsätter...Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med en kollega ansvarar du för att lasta, lossa och efter arbetsinstruktioner organisera gods på terminalplanen. I arbetsuppgifterna ingår dokumentation och rapportering i affärssystem. Du kommer även att arbeta med viss service av lastmaskiner samt delta i andra arbetsuppgifter efter behov. Arbetet är på dagtid.
Vi söker dig som
Här söker vi en tekniskt intresserad person med erfarenhet av att köra fordon och arbetsmaskiner. Du skall ha truckkort med behörighet C2 samt B-körkort. Som person söker vi dig som är organiserad samt kvalitets- och säkerhetsmedveten. Det är en fördel om du är intresserad av logistik och effektivisering. Du behöver vara flexibel och beredd att hjälpa till inom andra arbetsområden vid behov, samt ha lätt att samarbeta med chaufförer och kollegor.
Vår rekryteringsprocess
Vi är din karriärpartner. Genom personlig kontakt, snabb återkoppling och ett genuint engagemang arbetar vi för att matcha dig med rätt arbetsplats, utifrån både kompetens, ambitioner och värderingar. Vår rekrytering bygger på kompetensbaserade modeller och i slutet av processen kan evidensbaserade tester förekomma. Det ger en träffsäker matchning – något som gynnar både dig och våra uppdragsgivare. Observera att det är kort ansökningstid på denna tjänst och att vi tillämpar löpande urval – först till kvarn...
Information om företaget
Vår kund erbjuder alla de möjligheter som ett stort företag, van att anlita och rekrytera via bemanning erbjuder. Som konsult här erbjuds du samma förmåner som övriga anställda och inbjuds att vara delaktig i personalaktiviteter och förbättringsarbete. Du får direkt ett antal trevliga kollegor och möjlighet att bygga viktiga jobbrelationer.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika och långsiktiga samarbeten. Hos oss möts du av en modern och transparent rekryteringsprocess med tydlig information om uppdrag, villkor och utvecklingsmöjligheter – så att du kan göra trygga och välgrundade yrkesval.
Med oss får du möjlighet att utvecklas, bredda din erfarenhet och bygga ett starkt nätverk – oavsett om du väljer konsultuppdrag eller direktrekrytering. Du får tryggheten i kollektivavtal och bra förmåner, kombinerat med flexibilitet, balans och en inkluderande arbetsmiljö. Dessutom erbjuder vi friskvårdsbidrag och andra förmåner. Vårt mål är enkelt: att erbjuda jobb och arbetsgivare som verkligen passar dig – idag och i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Stubbengatan 2 (visa karta
)
703 44 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Industrisupport Värmland AB Kontakt
Mikael Ek mikael.ek@industrisupport.com +46 70 572 25 52 Jobbnummer
9956106