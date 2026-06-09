Driftspersonal gata/park/VA
Töreboda kommun, Tekniska TG / Trädgårdsanläggarjobb / Töreboda Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Töreboda
2026-06-09
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Om arbetsplatsen
Vill du vara med från början i byggandet av vår nya tekniska verksamhet? Töreboda och Gullspångs kommuner söker nu en driven och engagerad medarbetare till vår gata/park/VA-enhet som vill ta ansvar för drift och skötsel av våra gator, parker och gröna ytor och vårt ledningsnät för VA och samtidigt bidra till ett hållbart, tryggt och trivsamt samhälle.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som driftspersonal inom gata/park kommer du arbeta med drift och underhåll av kommunens utemiljöer så som gator, parker och allmän plats men även driftsjobb på vårt ledningsnät kan förekomma.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Underhåll av våra gator och vägar
• Skötsel av grönytor och allmän plats
• Vinterväghållning
• Barmarksrenhållning
• Skötsel och enklare reparationer av maskiner
• Driftsjobb av ledningsnätet, tex rutinspolningar, vattenmätarbyten
Schemalagd beredskap ingår där även andra uppdrag än gata/park förekommer som till exempel vattenläckor och avloppsstopp.Kvalifikationer
Utbildning relevant för arbetsuppgifterna eller erfarenhet och vana av liknande arbetsuppgifter.
Vi ser att du har god erfarenhet inom arbetsområdet, god samarbetsförmåga och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter utförs på ett korrekt sätt och bidrar till att verksamheten utvecklas. Då vi är en liten organisation varierar arbetsuppgifterna och ibland sker snabba omprioriteringar under dagen.
B-körkort utan villkor 78 är ett krav
BE eller C-körkort är meriterande
Som Driftpersonal inom gata/park/VA kan du förvänta dig en lön mellan 30 000 - 33 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens, individuell lönesättning tillämpas.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Intervjuer och urval sker löpande.
Övrig information
Töreboda är en liten kommun med smått fantastiska möjligheter. Här är avstånden korta, naturen nära och med goda pendlingsmöjligheter längs Västra stambanan kan du kombinera karriär och livskvalitet. Töreboda kommun har cirka 9 000 invånare och präglas av ett starkt företagsklimat, ett rikt föreningsliv och närheten till natursköna Göta kanal.
Som arbetsgivare erbjuder Töreboda kommun en miljö där värdeorden: tillväxt, trygghet och tillsammans står i centrum. Idag finns drygt 860 anställda i Töreboda kommun och det finns ett nära samarbete mellan Töreboda och Gullspångs kommuner. Mer information om Töreboda hittar du på Töreboda - för ett nära liv - Töreboda
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330901". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Töreboda Kommun
(org.nr 212000-1678)
545 22 TÖREBODA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Töreboda kommun, Tekniska TG Kontakt
Arbetsledare gata/park
Sören Olofsson soren.olofsson@toreboda.se 0729-978 0259 Jobbnummer
9956098