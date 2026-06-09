Kock Vänerköket
Lidköpings Kommun / Kockjobb / Lidköping Visa alla kockjobb i Lidköping
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
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eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vi på Service söker en eller fler drivna kockar till Vänerköket som är vårat produktionskök, där vi lagar ca 13500 portioner/v. varav ca 1500 är producerade i vår dietavdelning . Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Din arbetsdag startar med morgonmöte tillsammans med all Vänerkökets personal där ni gör en genomgång av dagens och veckans händelser och avstämning hur alla ligger till i arbetet så att alla synkar med varandra i de olika arbetsmomenten. Du är en del i den stora produktionskedjan.
Du kommer att arbeta i ett team med flertalet medarbetare och utföra arbetsuppgifter så som tillagning av mat samt övrigt förekommande uppgifter i ett storkök, så som disk och städ. Du kommer vara behjälplig till köksansvariga och dina övriga medarbetare då många av sysslorna går hand i hand och ett bra samarbete emellan er är en grundförutsättning. Då vi är mitt i processen att införa ett nytt kostdatasystem (Matilda) är det viktigt att du som kock tycker att det är kul och intressant att det du gör i köket finns dokumenterat och att recept och produktionsunderlag är lättillgängliga och ständigt uppdaterade. Beskriv gärna i din ansökan hur just du kan bidra till det.
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du blir en del av ett sammanhang där måltiden är början på något större. Du kliver in i en positiv och sammansvetsad arbetsgrupp där engagemang, samarbete och arbetsglädje står i fokus.
Vi söker dig som vill inspirera andra att våga testa nytt och som bidrar till att skapa större förståelse för matens många perspektiv – från hållbarhet och näring till smak och upplevelse.
Vårt stora kommunala produktionskök erbjuder en unik arbetsmiljö där arbetet präglas av storskalig matproduktion, tydliga processer och ett gemensamt fokus på kvalitet, utveckling och samhällsnytta – snarare än traditionell restaurangverksamhet.
Vem är du?
Vi söker en kock som har treårigt gymnasium; storköks- och kockutbildning eller motsvarande. Du har erfarenhet av tidigare arbete inom storkök eller restaurang och har gedigen erfarenhet av matlagning. Du har mycket god livsmedelskunskap och vi ser gärna att du har ett naturligt förhållningssätt till att arbeta klimatsmart och hållbart. Har du dessutom jobbat med någon typ av kostdatasystem tidigare så ser vi det som meriterande.
Erfarenheter av olika specialkoster, vegetariskt, vegankost, kylmatsproduktion och erfarenhet av kostdataprogram är meriterande.
Du ska behärska svenska i tal och skrift. Vi ser att du har datorvana. B-körkort är önskvärt.
Samarbete, flexibilitet och självständighet kommer naturligt för dig. Vi ser gärna att du är kreativ, tar egna initiativ, är öppen för nya idéer och vill vara med och utveckla vår Måltidsenhet i linje med kommunens mål om en välkomnande och hållbar kommun.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är för närvarande placerad på Vänerköket.
Berätta gärna i ditt personliga brev varför vi ska välja just dig.
Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Service, Måltid & Lokalvård, Område 1 Kontakt
Enhetschef
Mathias Hjelm 0510-776744 Jobbnummer
9956092