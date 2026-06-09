Insatsledare med brandingejörskompetens
Värends Räddningstjänstförbund / Brandmansjobb / Växjö Visa alla brandmansjobb i Växjö
2026-06-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
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Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för!
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för invånarna i Alvesta, Älmhult och Växjö kommuner. Hos oss arbetar idag ca 300 personer fördelade på förbundets brandstationer. Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vår vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle - för alla.
Vill du vara en del i ett större sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt och bidra till hur samhället utvecklas? Då kan det här vara tjänsten för dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill kombinera olycksförebyggande arbete med operativ tjänstgöring.
Insatsledarna på Värends räddningstjänst arbetar med övergripande verksamhetsfrågor kombinerat med operativ tjänstgöring. I denna tjänst kommer du att arbeta med olycksförebyggande frågor och myndighetsutövning såsom tillsyn inom LSO och LBE, tillståndshandläggning LBE, remisshantering, egensotning och information/rådgivning.
I funktionen som insatsledare kommer du på skadeplats ansvara för att skapa inriktning och samordning av en pågående räddningsinsats, och skapa framförhållning över tid, detta för att vid den enskilda olyckan hindra eller begränsa skador samt mildra konsekvenserna så långt det är möjligt. Insatsledningen syftar också till att genomförandet av en räddningsinsats så effektivt som möjligt ska påverka skadeförlopp och tillgodose hjälpbehov.
Tjänsten är placerad på och utgår från Växjö heltidsstation.
Eftersom rekryteringen sker i semestertid kan intervjuer och tillsättning ske löpande innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd examen som brandingenjör och godkänd påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB), eller motsvarande utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du har lägst körkort *B.
Meriterande är tidigare erfarenhet av operativt arbete i ledande position.
Vi söker dig som är driven, modig och lyhörd. Du har lätt för att anpassa dig i ditt arbete och kan hålla lugnet i stressade situationer. Du är trygg i din roll och säker i uppdraget att förändra och utveckla verksamheten.
I tjänsten kommer du att ha många kontakter och det är därför viktigt att du inger förtroende, är en god förebild och har lätt för att samverka och samarbeta. Det är även viktigt att du har en god självkännedom och drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen. Du har ett genuint intresse för ledarskap och är en god kommunikatör i såväl tal som skrift. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, förmåga att engagera medarbetare samt ambition att skapa ett positivt arbetsklimat.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VR 4/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värends Räddningstjänstförbund
(org.nr 222000-1396)
Fagrabäcksvägen 7 (visa karta
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352 33 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Värends Räddningstjänst Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
9956100