Lösningsarkitekt inom utvecklingsplattform
Avaron AB / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2026-03-30
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Luleå
, Boden
, Umeå
, Mark
, Sundsvall
Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett uppdrag där en verksamhetskritisk utvecklingsplattform behöver vidareutvecklas för att ge utvecklingsteam bättre stöd i vardagen. Plattformen omfattar bland annat bygg- och leveranspipeline och är central för att skapa effektiva, säkra och hållbara utvecklingsflöden i en miljö med höga krav på kvalitet och säkerhet.
Här får du arbeta både strategiskt och hands-on. Du är med och formar arkitekturen, driver förbättringar och ser till att lösningarna också blir implementerade i praktiken. Uppdraget spänner över både en etablerad plattform baserad på JBoss och en nyare containerbaserad plattform, vilket ger dig en bred och tekniskt intressant vardag. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera arkitektur, automation och förbättringsarbete i en säkerhetskritisk miljö.
ArbetsuppgifterDu designar och vidareutvecklar utvecklingsplattformen, inklusive bygg- och leveransplattformen.
Du implementerar förändringar och omsätter arkitektoniska förbättringar till fungerande lösningar.
Du arbetar med automation och verktyg som Ansible, Argo och Shellscript.
Du konfigurerar, integrerar och hanterar produkter i plattformen, bland annat Jenkins, Nexus, SonarQube, Mattermost och BitBucket.
Du stöttar leveransteam i deras användning av plattformen och fångar upp behov som kan förbättra arbetssätt och verktygsstöd.
Du definierar och driver förbättringar kring standarder, mönster och tekniska lösningar för systemutveckling.
Du bidrar med omvärldsbevakning och stöd för både den JBoss-baserade och den containerbaserade plattformen.
KravPraktisk erfarenhet av att från start designa och etablera arkitektur i Linux-miljö för verktyg och pipelines som underlättar för utvecklingsteam.
Praktisk erfarenhet av att definiera standarder och mönster för systemutveckling som används av utvecklingsteam.
Erfarenhet av att integrera säkerhet som en del av en automatiserad pipeline med inbyggda identitetskontroller, åtkomstkontroller, säkerhetsramverk och sårbarhetshanteringar.
Erfarenhet av att skapa upp abstraktionslager mellan underliggande infrastruktur och verktyg som systemutvecklare använder.
Minst 3 års erfarenhet av containerplattformar inom systemutveckling, exempelvis Kubernetes, OpenShift, Docker eller Podman.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av JBoss.
Erfarenhet av GitOps och/eller configuration-as-code.
Erfarenhet av OpenShift och Kubernetes.
Erfarenhet av DevOps och Platform Engineering.
Erfarenhet av Linux.
Erfarenhet av säker programutveckling.
Erfarenhet av automatiserade tester.
Erfarenhet av automation med Ansible och/eller AWX.
Erfarenhet av arkitekturarbete inom statlig myndighet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7483023-1920178". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Luleå Centralstation (visa karta
)
972 34 LULEÅ Jobbnummer
9827059