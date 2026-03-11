Lösningsarkitekt inom integration
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i en samhällsviktig verksamhet inom energisektorn med fokus på integrationslösningar. Rollen kombinerar kravanalys, lösningsarkitektur och teknisk samordning i både förvaltning och projekt. Miljön omfattar Azure DevOps, Apache Camel, Red Hat OpenShift samt äldre integrationsplattformar som Oracle SOA/WebLogic och EDIFACT. Agila arbetssätt används i både projekt och förvaltning.
ArbetsuppgifterSamla in, analysera och modellera krav samt omsätta verksamhetskrav till utvecklingsbara lösningsförslag.
Koordinera och facilitera aktiviteter över organisationsgränser samt leda uppdrag eller förstudier.
Ta fram, förstå och värdera verksamhets- och informationsmodeller.
Stötta intressenter i att följa arkitekturprinciper, standarder och riktlinjer för integration.
Säkerställa att projekt följer fastställda arkitekturbeslut i nära samarbete med verksamhetsspecialister, arkitektkollegor och IT-förvaltning.
Beskriva och kommunicera lösningsförslag till olika målgrupper.
Agera kontaktpunkt för projekt och förvaltningar med integrationsbehov.
Bidra till att sprida best practice inom integrationsområdet.
KravHögskole-/universitetsutbildning inom IT, minst 120p/180 hp, alternativt minst 5 års arbetslivserfarenhet inom IT-området.
Du behärskar svenska och kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av kravhantering av integrations- eller systemutveckling.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av arbete med IT-arkitektur inom integrationsområdet.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av användningsfalls- och processmodellering.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av eget arbete med XML/XSD samt XSLT.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att ta fram krav- och flödesdiagram enligt UML eller ArchiMate.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av eget arbete av att implementera Web-Services lösningar inkluderande SOAP eller REST.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 5 års erfarenhet av att arbeta med kravställning av integrationslösningar i agila team.
Erfarenhet av arkitekturarbete med ERP system i minst ett projekt.
Minst 3 års erfarenhet av arbete med mjukvaru-arkitektur.
Minst 2 års erfarenhet av att ha arbetat med containerteknik, såsom Kubernetes, Docker eller annan teknikstack för automatisering och provisionering av resurser.Så ansöker du
