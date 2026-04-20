Lösningsarkitekt
Avaron AB / Datajobb / Kungsbacka
2026-04-20
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-04-20Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en bred och varierad arkitektroll i en kommunal verksamhet där digitalisering sker nära kärnverksamheten. Du arbetar parallellt i flera initiativ och bidrar framför allt i förstudier, anskaffning och införande, med tyngdpunkt på de tidiga faserna där rätt lösningsdesign lägger grunden för ett lyckat genomförande.
Du samverkar med projektledare, business analysts, systemförvaltare, systemtekniker och drifttekniker från både verksamhet och IT. I vissa uppdrag finns en etablerad lösningsdesign att vidareutveckla, medan du i andra behöver ta en mer aktiv roll i att skapa eller stärka den för att införandet ska fungera i praktiken.
Du arbetar enligt befintliga metodiker och mallar när de finns, och bidrar med struktur, arkitekturvyer och artefaktmallar när sådant behöver tas fram. När utrymme finns får du även bidra till förbättringar av arkitekturarbetet genom interna genomgångar, förslag på processer och referensarkitektur. Det här är ett uppdrag för dig som vill kombinera hands-on lösningsdesign med möjlighet att påverka arbetssätt i en komplex IT-miljö.
ArbetsuppgifterDu tar fram och vidareutvecklar lösningsdesign i uppdrag med varierande omfattning och komplexitet.
Du driver arkitekturarbetet i förstudie, anskaffning och införande, med fokus på att skapa tydliga och genomförbara lösningar.
Du leder dialogen mellan verksamhet, IT och leverantörer för att samla perspektiv och få fram en gemensam målbild.
Du omsätter verksamhetsbehov till tekniska lösningar och säkerställer att lösningsdesignen tar hänsyn till lagkrav, strategier, generella kravkataloger och styrande tekniska principer.
Du modellerar arkitekturvyer inom applikationsarkitektur och integrationer, med tydlig skillnad mellan nuläges- och målarkitektur.
Du beskriver integrationer på ett sätt som skapar helhetsförståelse för både verksamhets- och IT-representanter.
Du bidrar vid behov till förbättringsarbete inom arkitektur genom att föreslå artefaktmallar, arbetssätt och referensarkitektur.
KravDu har flera års erfarenhet av uppdrag i rollen som lösningsarkitekt med ansvar att arbeta fram lösningsdesign i komplexa IT-miljöer.
Du har flera års erfarenhet av att leda andra, exempelvis leverantör, verksamhet och IT-roller, för att gemensamt arbeta fram en lösningsdesign.
Du har flera års erfarenhet av att omsätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar.
Du har erfarenhet av att tolka och tillämpa lagkrav, strategier, generella kravkataloger och styrande tekniska principer samt omformulera detta till uppdragsspecifik lösningsdesign.
Du kan skriva tydliga lösningsdesigndokument, liknande TOGAF Architecture Design Document eller likvärdigt.
Du kan modellera arkitekturvyer främst inom applikationsarkitektur och integrationer, där skillnaden mellan nuläges- och målarkitektur framgår tydligt.
Du kan beskriva och skapa en helhetsförståelse för integrationer.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
MeriterandeTOGAF-certifiering eller certifiering enligt annat arkitekturramverk.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7602233-1956203". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Kungsbacka Station
)
434 32 KUNGSBACKA
