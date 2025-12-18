Lösningsarkitekt
2025-12-18
Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultbolag inom digital transformation. Vi bygger samhället genom designdriven innovation, teknisk utveckling med kunskap om marknadens ledande plattformar och driftlösningar (managed services). Med modern teknologi och en gedigen affärsförståelse är vi en helhetspartner för våra kunder och deras digitala transformationsresa. Enligt Great Place To Work är vi en av Sveriges bästa arbetsplatser, vi har tilldelats utmärkelsen Karriärföretag flera år i rad och Gartner har listat oss som ett topp 5 bolag inom digital transformation.
Om rollen
Som konsult hos Sopra Steria får du arbeta i varierade och samhällsnyttiga uppdrag tillsammans med kollegor och kunder som vill ligga i teknikens absoluta framkant. I rollen som lösningsarkitekt ansvarar du för att skapa övergripande ramar som säkerställer att våra tekniska lösningar möter kundernas affärsbehov på ett smart, hållbart och långsiktigt sätt.
Du samarbetar tätt med utvecklingsteam, affärsanalytiker och andra intressenter för att forma system och applikationer som är både funktionellt effektiva och tekniskt stabila. Arbetet spänner över hela kedjan, från strategi och design till implementation, vidareutveckling och utvärdering av lösningar.
Om dig
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom IT
Gedigen erfarenhet av systemutveckling och/eller arkitektur och en vana av att översätta verksamhetskrav till tekniska lösningar
Erfarenhet av att arbeta genom hela utvecklingsprocessen: planering, design, implementering och uppföljning - gärna i nära samarbete med olika roller i projektet
Bred teknisk förståelse inom mjukvaruutveckling, arkitektur, databaser, nätverk, molntjänster och angränsande teknologier
Förmåga att kommunicera komplexa tekniska koncept på ett tydligt och anpassat sätt
Goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande med relevanta certifieringar
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
