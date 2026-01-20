Lönespecialist Till Cbre Global Workplace Solutions
Drivs du av att leverera korrekta löner och samtidigt få bidra till att utveckla framtidens löneprocesser? Kommer du till din rätt i en dynamisk och lösningsorienterad miljö där du får kombinera självständighet, ansvar och möjlighet att påverka? CBRE Global Workplace Solutions (GWS) söker nu en engagerad lönespecialist som likt kollegorna i HR- och löneteamet vill bidra till verksamhetens utveckling.
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. Affärsområdet Global Workplace Solutions (GWS) levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning. Som lönespecialist ansvarar du, tillsammans med en lönekollega, för ca 750 löner i Sverige och Finland. Här får du en central roll med stort ansvar, frihet att påverka och möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö med globala kunder och spännande utmaningar.
Som lönespecialist hos CBRE GWS är du en del av ett sammansvetsat HR- och löneteam som består av fem personer, varav två inom lön. Tillsammans arbetar ni för att stödja organisationen i den tillväxtresa som CBRE GWS befinner sig på, vilket innebär en kontinuerlig förbättring av processer och lösningar, parallellt med en hög kvalitet och tillgänglighet.
Om rollen Som lönespecialist ansvarar du för hela löneprocessen där du säkerställer att alla anställda får korrekt lön i rätt tid. Du arbetar nära både chefer och medarbetare och fungerar som ett professionellt stöd i frågor som rör lön, pensioner och förmåner. Rollen innebär även löpande kontakt med myndigheter och externa partners.
Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Självständigt ansvar för lönehantering i Sverige och Finland
Hantering av löner för både tjänstemän och kollektivanställda i sex olika kollektivavtal
Löneadministration i Agda PS
Stöd och rådgivning till verksamheten i lönerelaterade frågor
Administration kring pensioner och förmåner
Rapportering och avstämningar
Kontakter med myndigheter och försäkringsbolag
Driva utveckling och effektivisering av löneprocesser och system
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av självständig lönehantering för både tjänstemän och kollektivanställda
Är van vid att tolka och tillämpa olika kollektivavtal (både för tjänstemän och kollektivanställda)
Har erfarenhet av pensioner och förmåner
Har en eftergymnasial utbildning inom löneområdet alternativt HR eller ekonomi
Har goda kunskaper i Agda eller andra lönesystem samt i Excel
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Är strukturerad, självgående och trivs i en roll med stort ansvar
Är lösningsorienterad, samarbetsinriktad och bidrar till helheten
Har driv och en nyfikenhet i att förbättra processer och bidra till utveckling
Vi erbjuder På CBRE erbjuder vi en utvecklande arbetsplats med engagerade kollegor, frihet under ansvar och möjlighet att bidra till att vidareutveckla våra löneprocesser. Vi har ett trevligt kontor i centrala Stockholm City.
Hos oss får du en varierad roll där du är en viktig del i att bygga ett ännu starkare HR team.
Ansökan och övrig information Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning på sex månader. Vi ser gärna att du börjar den 1 april 2026 då Hans, vår otroligt uppskattade lönespecialist som ska gå i pension, först kommer att säkra din onboarding.
Vi ser fram emot att få din ansökan snarast möjligen, dock senast 1 februari 2026.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Katarina Söderstedt, på katarina.soderstedt@cbre.com
. Har du frågor om ansökningsförfarande är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Cecilia Strååt på Jurek Recruitment & Consulting, cecilia.straat@jurek.se
Om CBRE CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
