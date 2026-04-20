Lönespecialist
Vill du ta ett helhetsansvar för löneprocessen i en välmående och växande organisation? Då kan tjänsten som lönespecialist hos Nordiska Ytskiktsbolaget AB vara helt rätt för dig! Läs vidare och ansök redan idag.
Lönespecialist, Göteborg
Som lönespecialist hos NYB blir du ansvarig för hela löneprocessen och fungerar som en viktig kontaktpunkt mellan medarbetare, HR, ekonomi och externa leverantörer. Du säkerställer att löner hanteras korrekt, i tid och enligt gällande regler och avtal. Rollen passar dig som är noggrann, kundorienterad och trivs i en strukturerad administrativ funktion.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för månads- och eventuella avstämningar av löneberedning, inklusive inläsning av underlag och körning av lönesystem
Hantera avvikelser såsom frånvaro, sjukfrånvaro, övertid, förmåner och rättningar
Upprätta och distribuera lönebesked samt svara på lönerelaterade frågor från medarbetare
Stödja chefer och medarbetare i HR-frågor såsom anställning, onboarding/offboarding, rehabilitering, arbetsrätt, policyarbete och löpande personaladministration.
Sköta kontakt med externa leverantörer, och olika myndigheter vid behov
Hantera pensionsrelaterad administration, inklusive rapportering till externa aktörer som Fora och Collectum, samt säkerställande av korrekt hantering av tjänstepensioner.
Bidra till utveckling och effektivisering av löneprocesser och rutiner
Säkerställa att lönehanteringen följer kollektivavtal, lagstiftning och företagets interna policys
Vi ser gärna att du har:
Relevant utbildning inom lön, alternativt ekonomi
Minst 5 års erfarenhet av löneadministration och god kunskap om lagar och avtal kopplade till lön
Vana att arbeta i lönesystem och officeverktyg; erfarenhet av personal- eller ekonomisystem är meriterande
God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska
Noggrannhet, integritet och goda analytiska färdigheter
Förmåga att prioritera och hantera tidspressade moment i månadsstängning
Meriterande är erfarenhet från kollektivavtalade branscher, gärna inom bygg- och måleribranschen, samt erfarenhet av Hantverksdata eller liknande affärssystem.
Vi söker dig som är strukturerad, kvalitetsmedveten och har ett serviceinriktat förhållningssätt. Du arbetar självständigt men trivs också med att samarbeta i team för att leverera rätt resultat i rätt tid.
NYB erbjuder digHos NYB blir du del av ett etablerat företag med stabil grund och tydliga värderingar. Vi erbjuder:
En viktig roll med eget ansvar i en växande organisation
Möjlighet att påverka och förbättra processer samt utvecklas inom HR och ekonomi
En inkluderande arbetsmiljö präglad av samarbete, yrkesstolthet och långsiktighet
Tillsvidareanställning på heltid med konkurrenskraftiga anställningsvillkor och moderna IT-verktyg
Om NYB NYB har i mer än 50 år varit en ledande aktör inom entreprenad, byggservice, fasadsystem, puts och måleri. Vi erbjuder hållbara och högkvalitativa lösningar till fastighetsägare, företag, kommuner och privatpersoner längs hela västkusten. Med huvudkontor i Göteborg och lokalkontor i bland annat Varberg, Falkenberg, Halmstad, Helsingborg och Malmö har vi en stark regional närvaro.
Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001 - vilket säkerställer kvalitet, miljöansvar och en trygg arbetsmiljö i alla våra projekt. Läs mer på ytskiktsbolaget.se
Intresserad av att veta mer? I denna rekrytering samarbetar NYB med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras celina.sundberg@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Marieholmsgatan 4 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Nordiska Ytskiktsbolaget AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Celina Sundberg celina.sundberg@jobway.se +46703943832
