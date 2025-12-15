Lönespecialist
2025-12-15
Vi söker nu en lönespecialist till DFDS som tillsammans med vårt team kommer att säkerställa löneadministrationen för DFDS Sverige och bidra till utvecklingen av våra arbetssätt. Är du redo för en dynamisk miljö med många kontaktytor? Då är detta rollen för dig!
Om rollen
Som lönespecialist på DFDS ansvarar du för hela löneprocessen för en eller flera av våra bolag. Du arbetar nära kollegor inom HR, Finans och verksamheten, och bidrar till att säkerställa en korrekt och effektiv lönehantering. Rollen innebär både operativt arbete och möjligheter att delta i förbättringsinitiativ inom området.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Sammanställning och rimlighetsbedömning av löneunderlag
Självständigt sköta hela löneprocessen i Hogia Lön+ i enlighet med utsatt tidplan
Säkerställa att leveranserna är av hög kvalitet och med god internkontroll
Säkerställa korrekt rapportering till myndigheter, pensionsbolag och andra externa parter
Stötta chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor
Ta fram rapporter till Finansavdelningen och andra intressenter
Bistå vid intern-och extern revision
Arbeta med tid- och närvarosystem (Timekey, TransPA, Intelliplan)
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt inom lön
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat lönearbete. Du är noggrann, lösningsorienterad och har ett strukturerat arbetssätt. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och bidra med din expertis.
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat lönearbete. Du är noggrann, lösningsorienterad och har ett strukturerat arbetssätt. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och bidra med din expertis.
Vi ser gärna att du har:
Några års erfarenhet av lönearbete
Goda kunskaper i Hogia Lön+ eller liknande system
Erfarenhet av lönehantering för både kollektivanställda och tjänstemän
God förståelse för lagar och kollektivavtal i Sverige
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God systemvana och erfarenhet av Office-paketet
Meriterande:
Erfarenhet av kollektivavtalen för Transport, Bemanning och Hamn- och Stuveri
Intresse för system, data och analys
Vi erbjuder
DFDS är på en stark tillväxtresa. Vår ambition är att förändra branschens riktning genom att bli både grönare och mer digitala. Vi erbjuder dig en möjlighet att bli en del av vårt team och tillsammans med oss göra skillnad.
På DFDS betyder våra medarbetare allt för oss och hos oss får du lov att vara dig själv. Vår ambition är att vara en attraktiv arbetsplats för alla, erbjuda utmaningar och möjlighet till utveckling och förändring. Vi uppskattar och möjliggör kreativa idéer och engagemang och ser det som en förutsättning för DFDS framgång och för medarbetarnas utveckling.
Om du vill bli en del av vårt team skickar du in din ansökan så snart som möjligt, men senast den 11 januari 2026.
Om du vill bli en del av vårt team skickar du in din ansökan så snart som möjligt, men senast den 11 januari 2026.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Linda Fahlström, Payroll Manager Tfn: 031-650 931 eller lifah@dfds.com
Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds AB
(org.nr 556253-7679), http://dfds.com Arbetsplats
Dfds Sweden & Norway Kontakt
Julia Benjaminsson julbenj@dfds.com Jobbnummer
9644754