Lönekonsult Göteborg
Till vår kund i Göteborg söker vi nu en självgående lönekonsult med omgående start. Uppdraget är initialt på heltid, men det finns flexibilitet för rätt person att arbeta deltid (från 50%). Uppdraget löper tills en permanent lösning är på plats. För att lyckas i rollen ser vi att du kan vara på plats hos kunden cirka fyra dagar i veckan vid heltidsarbete.
OM ROLLEN
I denna roll arbetar du självständigt med hela löneprocessen - från ax till limpa - med ett särskilt fokus på arbete i lönesystemen Agda och Flex Classic.
Du blir en viktig del i ett pågående systemarbete, där du bidrar till att säkerställa stabila processer och fungerande flöden i en föränderlig miljö.
Tillsammans med en kollega ansvarar du för lönehanteringen för cirka 400 medarbetare, både kollektivanställda och tjänstemän.
DIN PROFIL
Vi söker dig som är en trygg och erfaren lönekonsult, van vid att snabbt sätta dig in i nya uppdrag och arbeta självständigt från dag ett.
Du har mycket goda kunskaper i Agda och känner dig bekväm med att ta ett helhetsansvar för löneprocessen. Erfarenhet av Flex samt arbete i samband med systembyte är meriterande.
Du har även ett intresse för system, processer och flöden, och trivs i en roll där du får analysera, felsöka och säkerställa att arbetssätt fungerar i praktiken. Som person är du lösningsorienterad, strukturerad och trygg i din kompetens.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av byggavtalet och ackordslöner.
OM WISE PAYROLL
Wise Payroll är specialister på rekrytering, konsultlösningar och strategisk rådgivning inom lön. Vi bygger lönefunktioner som inte bara levererar rätt siffror i tid, utan också stärker tilliten till hela organisationen. Vi fyller glappet mellan teknik, lagstiftning och människa, och ser till att du har rätt kompetens på plats, när det verkligen gäller.
NÄR DU BLIR EN AV OSS
Som konsult hos Wise blir du en del av ett sammanhang där vi värdesätter både din trygghet och din utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal - för oss är inget viktigare än att du känner dig trygg i din anställning.
Från dag ett på ditt konsultuppdrag får du möjlighet att utvecklas, utmanas och påverka framtidens arbetsplatser - tillsammans med engagerade kollegor, och med oss som ständigt bollplank. Oavsett var du befinner dig i karriären ska rollen som konsult ge dig erfarenheter, kunskaper och inspiration inför nästa steg.
Välkommen till Wise - en värld full av möjligheter!
DIN ANSÖKAN
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Gabriella Olaison (ida.asmar@wise.se
) eller Talent Acquisition Specialist Gabriella Olaison (gabriella.olaison@wise.se
