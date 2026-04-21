Lönecontroller med helhetsansvar inom lön
2026-04-21
Vill du utvecklas inom lön i en bred och kundnära roll? Här får du arbeta med hela löneprocessen i en organisation med starka ambitioner och fokus på kvalitet.Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos vår kund.Om företaget
Bolaget är en etablerad aktör inom sitt område och befinner sig i fortsatt utveckling. Här präglas kulturen av entreprenöriellt driv, kunskapsdelning och korta beslutsvägar. Bolaget har en tydlig ambition att utveckla både sina medarbetare och sitt erbjudande, med fokus på kvalitet och långsiktiga kundrelationer. Medarbetarna kännetecknas av ett starkt engagemang, samarbete och en vilja att ständigt utvecklas inom sitt område.
Mer information om företaget ges vid intervju.Dina arbetsuppgifter
Som lönecontroller ansvarar du för hela löneprocessen för din egen kundportfölj. Du arbetar brett - från insamling av underlag till lönekörning, avstämningar och rapportering. Rollen innebär även löpande kundkontakt och ett stort eget ansvar för leverans och kvalitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera och kvalitetssäkra löneunderlag
Genomföra lönekörningar och efterkontroller
Ansvara för rapportering, statistik och avstämningar
Säkerställa leveranser enligt deadlines
Vara kontaktperson gentemot kunder i lönerelaterade frågor
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
Utbildning inom lön
Några års erfarenhet av löneadministration
Goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av löneoutsourcing
Goda kunskaper i lönesystemet Agda PS
För att lyckas i rollen är du noggrann och ansvarstagande. Du trivs i en kundnära roll med många kontaktytor och har en god kommunikativ förmåga samt ett starkt fokus på kvalitet i din leverans. Du är samarbetsinriktad, hjälpsam och har en vilja att utvecklas inom lön. Du tar ägarskap för ditt arbete och har en serviceinriktad inställning i kontakten med kunder och kollegor, där du värdesätter att leverera korrekt och kvalitetssäkrat arbete.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7606782-1959358". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9868160