Löneadministratör med teamleaderansvar till Vasabyrån
2026-05-04
Har du erfarenhet som löneadministratör och är redo att ta nästa steg i din karriär? Vill du kombinera operativt lönearbete med ett teamleaderansvar där du får stötta och utveckla andra? Hos Vasabyrån erbjuds du en varierad roll i ett mindre team, där ditt initiativtagande och systemintresse tas tillvara. Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Vasabyrån.Om företaget
Vasabyrån är en servicebyrå nischad mot ideella föreningar med leverans av tjänster inom redovisning, lönehantering och medlemsavisering. Deras kunder finns i huvudsak bland Saco- och TCO-anslutna förbund, branschorganisationer samt bolag och stiftelser kopplade till förbund och föreningar.
För att kunna arbeta effektivt och informationssäkert använder Vasabyrån välkända digitala verktyg och de strävar efter att medarbetarna ska känna sig delaktiga och bidra till att förbättra och effektivisera deras tjänster i takt med den digitala utvecklingen.
Vasabyrån har en öppen och trevlig arbetskultur där samarbetet fungerar väl både internt och tillsammans med kunderna. Här arbetar totalt 18 medarbetare, och det erbjuds en trygg anställning med goda möjligheter till utveckling samt ett flexibelt arbetssätt. Dina arbetsuppgifter
Som löneadministratör hos Vasabyrån har du ett helhetsansvar för ett antal löneuppdrag och arbetar nära företagets kunder. Rollen innefattar löneberedning, kontroll av avvikelserapportering, hantering av utlägg och reseräkningar samt kvalitetssäkring av lönerelaterad information. Du är en viktig kontaktperson för kunderna och fungerar som ett stöd i deras varierande behov inom löneområdet.
Du får även möjlighet att bidra till utveckling och effektivisering av både interna arbetssätt och kundrelaterade processer. Dina kontaktytor är breda och inkluderar kollegor, kunder samt externa parter såsom myndigheter och revisorer.
Rollen ställer krav på god systemvana samt en naturlig nyfikenhet och intresse för löneområdet. Vasabyrån arbetar främst i löne- och HR-systemet Flex HRM, vilket innebär att du behöver ha god kunskap i systemet och känna dig trygg i att arbeta självständigt i Flex HRM.
Utöver det operativa arbetet har du ett teamledaransvar för tre lönekonsulter. Du leder och fördelar det dagliga arbetet, stöttar kollegor i deras uppdrag samt håller medarbetar- och lönesamtal. Du bidrar till struktur, prioritering och ett effektivt arbetssätt inom teamet. Rollen innebär även att du ingår i ledningsgruppen tillsammans med fyra kollegor, där ni gemensamt driver verksamhetens utveckling framåt. Tidigare erfarenhet av personalansvar är inte ett krav - det viktigaste är att du har rätt personliga egenskaper och en vilja att ta ansvar och utvecklas i en ledarroll. Du får stöd i rollen och möjlighet att växa in i ledarskapet.
Ett urval av arbetsuppgifter
Kontrollera underlag och information i systemet inför beredning av löner och arvoden
Säkerställa att relevant information från kunden finns på plats i tid inför löneberedning
Genomföra löneberedning
Medverka i projekt
Hålla dialog med kunder kring lönehantering
Kvalitetssäkra information inför och efter löneberedning
Generera utbetalningsfiler
Rapportera till myndigheter, pensionsförvaltare m fl
Vara behjälplig vid månadsbokslut och revision med lönerelaterade redovisningsunderlag
Personalansvar för teamet, inklusive medarbetar- och lönesamtal
Leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet inom teamet
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet som löneadministratör
• Grundläggande kunskap om kollektivavtal
• Goda kunskaper inom IT och system
• Tidigare erfarenhet av att arbetat i Flex HRM
• Meriterande med eftergymnasial utbildning inom lön och om du är certifierad lönespecialist
För att trivas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga och trivs i att arbeta i team, samtidigt som du har en naturlig ledarförmåga och kan stötta och vägleda andra i det dagliga arbetet. Du är serviceinriktad, ansvarstagande och trygg i dig själv, och vågar fatta beslut, lyfta frågor och kommunicera tydligt både inom teamet och med andra funktioner. Du har god förmåga att prioritera, behåller lugnet i pressade situationer och bidrar till ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid Plats: Vasagatan 48, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
