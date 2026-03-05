Löneadministratör
2026-03-05
Vi söker en löneadministratör med erfarenhet inom kommun eller region för ett konsultuppdrag i ca fem månader för att stötta kommunens lönehantering. Du erbjuds ett varierande arbete där du är i kontakt med människor och myndigheter. Är du utbildad inom lön? Läs då vidare och skicka in din ansökan!
Om uppdraget
Detta uppdrag innebär självständigt och varierande arbete med stimulerande arbetsuppgifter. Som löneadministratör registrerar, granskar och kontrollerar du anställningsuppgifter och löneavvikelser. Du kommer hantera behörigheter och konteringar i kommunens lönesystem. I rollen ingår att redovisa uppgifter till myndigheter, till exempel förfrågningar från Försäkringskassan.
Utifrån din kompetens, erfarenhet och ditt engagemang har du möjlighet att vara delaktig och driva egna utvecklingsaktiviteter inom området. Arbetet som löneadministratör innefattar även att kommunicera internt och externt via telefon, e-post och via personliga möten. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med dina nya kollegor planera och styra din egen tid.
Uppdraget är på heltid från 1 april till 31 augusti, med viss möjlighet till distansarbete.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
VI söker dig som är strukturerad, har god samarbetsförmåga samt är självgående.
För att vara kvalificerad för uppdraget ska du uppfylla:
Minst 1,5 års YH-utbildning inom lönehantering eller motsvarande utbildning
Arbetserfarenhet av administration/handläggning av löner
Van att arbeta med regionala eller kommunala löner
Van att arbeta i Visma Personec P
Van användare av Office-paketet samt grundläggande kunskaper i Excel
Goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift
Du erbjuds
Du erbjuds ett konsultuppdrag med start 1 april till 31 augusti 2026 på heltid (40 h/vecka).
Du kommer att bli anställd hos Jurek och uthyrd till vår kund.
Bra att veta
Distansarbete kan ske till viss del efter överenskommelse med närmsta chef, men under introduktionsperioden förväntas du arbeta på plats.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Livija Bekkhus på telefon: 076 002 69 85 eller alternativt via email livija.bekkhus@jurek.se
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support.
