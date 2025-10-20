Löneadministratör - Marcus Naessén Entreprenad (Nyköping)
Löneadministratör - Marcus Naessén Entreprenad
Vill du ta helhetsansvar för löneprocessen och samtidigt få möjlighet att bredda rollen med fler administrativa och ekonomiska delar? Marcus Naessén Entreprenad söker en noggrann och lösningsorienterad löneadministratör som vill växa med ett bolag i stark framåtanda i Nyköping.
Om rollen Du blir navet i vår lönehantering och ansvarar för hela flödet - från inrapportering och avvikelser till kontroll, utbetalning och rapportering. Idag hanterar vi löner för två bolag med totalt 67 medarbetare, och du driver processen självständigt i nära dialog med verksamheten. Rollen är deltid (cirka 60%) med möjlighet att utöka omfattningen om du vill ta dig an fler uppgifter utifrån erfarenhet och intresse, exempelvis fakturering, enklare HR-administration, attestflöden, avtalshantering eller uppföljning av nyckeltal.
Ditt uppdrag Du planerar, kvalitetssäkrar och genomför lönekörningar i tid och enligt gällande avtal och lagstiftning. Du säkerställer korrekta underlag, hanterar frågor från chefer och medarbetare och ser till att våra rutiner är tydliga och ändamålsenliga. I den dagliga administrationen använder vi Fortnox och har gärna koppling mot SmartDok för tid, frånvaro och projekt - erfarenhet av dessa system är meriterande.
Din profil Du har några års erfarenhet av självständig löneadministration i ett mindre eller medelstort bolag och trivs med att äga hela processen. Du är strukturerad, ansvarsfull och kommunikativ - lika trygg i detaljerna som i att förklara och förbättra arbetssätt. Kunskap om skatteregler och arbetsrätt ser vi som en fördel, och vana från entreprenad-/byggmiljö är positivt. Du är stabil och trygg i livet, gillar att samarbeta och är redo att utvecklas med oss.
Varför Marcus Naessén Här kliver du in i ett sammansvetsat och prestigelöst gäng där idéer välkomnas och beslutsvägarna är korta. Vi erbjuder en arbetsmiljö med högt i tak, friskvård och goda möjligheter till utveckling i ett växande bolag som tar sig an uppdrag oavsett storlek eller komplexitet - och levererar. Arbetsplats och kontor finns i Nyköping.
Anställning och omfattning Tjänsten är placerad i Nyköping. Anställningen är deltid (cirka 60%) med möjlighet till mer, och inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar Maskinentreprenörernas tjänstemannaavtal.
Vi intervjuar löpande så tveka inte att söka redan idag!
