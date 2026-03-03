Löneadministratör - konsultuppdrag

Påverka Nu Sverige AB / Administratörsjobb / Jönköping
2026-03-03


Visa alla administratörsjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Påverka Nu Sverige AB i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige

För kunds räkning söker vi en erfaren löneadministratör för ett konsultuppdrag. Uppdraget passar dig som är trygg i din roll, gillar struktur och har god vana av att arbeta självständigt med hela löneprocessen.

Om uppdraget

I rollen ansvarar du för löneadministrationen för cirka 100 medarbetare, både tjänstemän och kollektivanställda. Du arbetar i lönesystemet Agda, där det är ett krav att du har tidigare erfarenhet och känner dig helt bekväm.

-
Omfattning: ca 50 %

-
Arbetsform: Hybrid, med vissa dagar på plats

-
Start: Omgående enligt överenskommelse

-
Uppdragslängd: 6 månader med goda möjligheter till förlängning

-
Anställningsform: Konsultanställning via Påverka Nu

-
Plats: Jönköping

Vi söker dig som

-
Har arbetat med löneadministration tidigare och är trygg i hela löneflödet

-
Har dokumenterad erfarenhet av Agda

-
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande

-
Trivs i en konsultroll och är van att snabbt sätta dig in i nya miljöer

Vi erbjuder

Ett flexibelt och varierande konsultuppdrag hos en etablerad kund, där du får möjlighet att bidra med din kompetens i en viktig funktion - med goda chanser till förlängning.

Låter det intressant? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.

Vi rekryterar med både hjärta och hjärna. På Påverka Nu ser vi bortom titlar och fokuserar istället på vad som verkligen skapar resultat: människor, relationer och rätt matchning.

Med ett tydligt HR-perspektiv bygger vi broar mellan individens drivkrafter och företagets mål. För oss är en lyckad rekrytering alltid en win-win, där rätt person får växa i rätt miljö, och där företaget stärker både kultur och lönsamhet.

Vi tror på långsiktighet, tydlighet och att hållbar tillväxt börjar med människan.

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Påverka Nu Sverige AB (org.nr 556775-4170), https://www.paverka.nu/

Arbetsplats
Påverka Nu

Jobbnummer
9774830

Prenumerera på jobb från Påverka Nu Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Påverka Nu Sverige AB: