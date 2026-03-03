Löneadministratör - konsultuppdrag
För kunds räkning söker vi en erfaren löneadministratör för ett konsultuppdrag. Uppdraget passar dig som är trygg i din roll, gillar struktur och har god vana av att arbeta självständigt med hela löneprocessen.
Om uppdraget
I rollen ansvarar du för löneadministrationen för cirka 100 medarbetare, både tjänstemän och kollektivanställda. Du arbetar i lönesystemet Agda, där det är ett krav att du har tidigare erfarenhet och känner dig helt bekväm.
Omfattning: ca 50 %
Arbetsform: Hybrid, med vissa dagar på plats
Start: Omgående enligt överenskommelse
Uppdragslängd: 6 månader med goda möjligheter till förlängning
Anställningsform: Konsultanställning via Påverka Nu
Plats: Jönköping
Vi söker dig som
Har arbetat med löneadministration tidigare och är trygg i hela löneflödet
Har dokumenterad erfarenhet av Agda
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Trivs i en konsultroll och är van att snabbt sätta dig in i nya miljöer
Vi erbjuder
Ett flexibelt och varierande konsultuppdrag hos en etablerad kund, där du får möjlighet att bidra med din kompetens i en viktig funktion - med goda chanser till förlängning.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.
Vi rekryterar med både hjärta och hjärna. På Påverka Nu ser vi bortom titlar och fokuserar istället på vad som verkligen skapar resultat: människor, relationer och rätt matchning.
Med ett tydligt HR-perspektiv bygger vi broar mellan individens drivkrafter och företagets mål. För oss är en lyckad rekrytering alltid en win-win, där rätt person får växa i rätt miljö, och där företaget stärker både kultur och lönsamhet.
Vi tror på långsiktighet, tydlighet och att hållbar tillväxt börjar med människan. Ersättning
