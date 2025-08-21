Löne-/personaladministratör (Vikariat)
Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service. Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 850 anställda inom koncernen och omsätter ca 5 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter till huvudsak i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania.
Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke - Toveks Bil.
Då vår nuvarande löneadministratör skall vara föräldraledig söker vi ersättare till denna tjänst.
Tjänsten är ett vikariat på 70 % och sträcker sig över1 år. Tjänstgöringsgraden kan diskuteras.
DIN VARDAG
Som löneadministratör kommer du att tillhöra ekonomiavdelningen som består av 4 personer med placering i Lidköping.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Kontroll och hantering av löner och löneunderlag
• Administration av friskvård och traktamente
• Administratör för löne- och tidsrapporteringssystem
• Support i frågor som rör lön
• Redovisning av skatter och avgifter
• Rapportering till externa parter såsom Försäkringskassan, Fora, Collectum och SCB
• Hantering av pensioner och försäkringar
• Administration av diverse intyg såsom arbetsgivarintyg
• Semesterhantering
• Administration av sjuklöner, tjänsteledigheter och föräldraledigheter
• Säkerställa att lagar, avtal och interna riktlinjer efterlevs
• Bevaka kontroller som ska göras enligt arbetsmiljöverket
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har erfarenhet av löneadministration och har minst en gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning. Du har god system- och datorvana, och det är meriterande om du har erfarenhet av lönesystemet Agda och goda kunskaper i Excel. Utbildning inom löneadministration och kunskaper inom kollektivavtalet är också meriterande. Vi ser gärna att du är engagerad och driven samtidigt som du är noggrann och ansvarstagande.
OM FÖRETAGET
Vi är ett familjeföretag med ett motto - Hela vägen! Vi ser vår personal som vår framgångsfaktor och hos oss ska du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du har ett välmående företag och starka varumärken i ryggen och kompetenta kollegor att jobba sida vid sida med. Vi är en stor, men samtidigt enkel, okomplicerad och familjär organisation där vi är nära till beslut. Vår verksamhet präglas och styrs mycket av våra oerhört starka varumärken, som alla är marknadsledande inom sina segment. Bra egenskaper för att trivas hos oss är positivitet, initiativtagande, sunt förnuft och vilja att vara en del i det vinnande laget.
