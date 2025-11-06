Lokalvårdare Ulricehamn
Fortuma AB / Städarjobb / Ulricehamn
2025-11-06
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortuma AB i Ulricehamn
, Borås
eller i hela Sverige
Om jobbet
Lokalvårdare sökes till Fortuma AB.
Nu letar vi på fortuma efter en ny lokalvårds-medarbetare som ska förstärka vårt team. Vi är ett företag som värdesätter renlighet och service. Vi arbetar i en professionell miljö där vi strävar efter att skapa en ren och hälsosam arbetsplats för våra kunder.
Vi söker nu en lokalvårdare som kommer att arbeta med rengöring och underhåll av olika verksamhetslokaler.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Daglig rengöring av kontorsutrymmen och gemensamma områden.
• Städning och desinficering av sanitära utrymmen.
• Hantering av rengöringsprodukter och utrustning på ett säkert sätt.
• Påfyllning av förbrukningsmaterial.
Krav och kvalifikationer:
För att lyckas i den här rollen söker vi dig som har:
• Erfarenhet av lokalvård eller liknande arbete.
• Fysisk förmåga att utföra arbetsuppgifterna.
• Noggrannhet, engagemang och ett öga för detaljer.
• Pålitlighet och förmåga att arbeta självständigt.
• Punktlighet och kunna passa tider
• Tjänsten är på deltid och motsvarar 50% men kan komma att utökas successivt
• Tjänsten kan komma att tillsättas omgående.
• Placeringsort: Ulricehamn
Körkort är ett krav då bilkörning förekommer i tjänsten.
Vi erbjuder lön efter kollektivavtal, inklusive möjlighet till utveckling inom företaget och anställningsförmåner.
Tjänsten är till en början en deltidsanställning förlagt på dagtid under såväl vardagar som helgdagar vilket innebär att du som söker bör vara flexibel av dig. Det kommer eventuellt finnas möjlighet till heltidsanställning längre fram.
Ansökningsprocess:
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du är intresserad av tjänsten.
CV och Personligt brev ska mailas till info@fortuma.se
Intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Vi ser framemot att höra ifrån dig, varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: info@fortuma.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ulricehamn". Arbetsgivare Fortuma AB
(org.nr 559199-2994)
523 31 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9592730