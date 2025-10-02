Lokalvårdare till Intern service, Umeå
2025-10-02
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Digitalisering och Service är ett nytt verksamhetsområde som skapats för att ännu bättre och mer effektivt stödja Hälso- och sjukvården. Vi vill möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering. Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården och där ligger Region Västerbotten i framkant. Vi arbetar i nära samarbete med Hälso-och sjukvården och har en stark relation. Vi vill vara en modern och flexibel arbetsplats med många olika förmågor som kan tillgodose framtidens behov. I dagsläget ingår fem verksamheter i verksamhetsområdet, vi finns i hela länet med verksamhet på alla tre sjukhusen i Västerbotten. Vi har ett spännande och utmanade arbete framför oss, tillsammans är vi starka!
Intern Service i Umeå är en enhet som ingår i Region Västerbottens Digitalisering och Service organisation och erbjuder servicetjänster inom området lokalvård. Inom basenheten Intern Service är vi totalt cirka 217 medarbetare i länet varav drygt 100 medarbetare återfinns inom lokalvårdsavdelningen i Umeå. Lokalvårdsverksamheten har ansvar för all städning inom Regionen vilket sker utifrån fastställda riktlinjer. I uppdraget som lokalvårdare ansvarar medarbetarna för att minska risken för smittspridning samt bidrar till trivselhöjande insatser för västerbottningar och medarbetare som vistas i våra lokaler. Arbetet bidrar även till att bibehålla värdet på lokalerna samt möjliggöra systematiska kvalitetskontroller.
Vi söker nu en kollega som vill arbeta på timmar hos oss på lokalvården.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I din roll ansvarar du för att minska smittspridning samt höjer trivseln för västerbottningarna och medarbetare som vistas i våra lokaler.
Vi söker dig som vill jobba professionellt med de senaste städmetoderna i sjukhusmiljö. Som lokalvårdare kommer du främst att arbeta med regelmässig städning, men även andra arbetsuppgifter kan förekomma som till exempel källsortering. Du ansvarar själv för att ditt arbete utförs enligt gällande instruktioner med hög kvalitet och egenkontroll.
Din placering blir vid lokalvården kan utifrån behov utlånas till de andra verksamheterna inom Intern Service i Umeå. Arbetstiderna är varierande där kvälls- och skiftarbete kan förekomma samt arbete under helg.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande, likaså om du har en städutbildning och datavana. Kan du dessutom köra kombiskurmaskin, polermaskin och andra, i lokalvårdsyrket, relevanta maskiner så är det ytterligare en merit.
Arbetet präglas av många kontaktytor i sjukhusmiljö och då ställs stora krav på att vara serviceinriktad och flexibel. I ditt arbete tar du eget ansvar och har förmågan att organisera och prioritera ditt arbete, samt samarbeta med andra kollegor.
Att tala, läsa och skriva på svenska är nödvändigt för att kunna förstå och använda städinstruktioner. Svenska D eller motsvarande kunskaper är ett krav.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280882". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Intern service VB Kontakt
Avdelningschef
Lena Pettersson-Nåw lena.pettersson.naw@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9536599