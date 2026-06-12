Account Manager till Tenka AB
Department Of Awesome AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-12
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Tenka AB är ett växande IT-bolag som hjälper företag att skapa säkra, moderna och effektiva arbetsplatser genom lösningar inom Microsoft 365, molntjänster, IT-support, cybersäkerhet, AI och digital infrastruktur. Bolaget arbetar med kunder inom flera olika branscher och har byggt upp starka kundrelationer genom hög teknisk kompetens, personlig service och ett starkt kundfokus.
Företaget befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu en Account Manager som vill vara med och driva försäljning, öka intäkter och bidra till företagets fortsatta tillväxt.
Här får du möjligheten att bli en nyckelperson i ett växande bolag med höga ambitioner och stor möjlighet att påverka företagets fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som Account Manager på Tenka AB ansvarar du för att driva och utveckla bolagets försäljning. Du arbetar genom hela säljprocessen, från prospektering och första kontakt till avslutad affär, uppföljning och vidareutveckling av kunder.
Fokus ligger på att skapa resultat genom eget driv, strukturerat säljarbete och hög aktivitet på marknaden. Du kommer även att bidra med insikter kring marknaden och vara delaktig i hur bolagets erbjudande utvecklas över tid.Dina arbetsuppgifter
• Driva hela säljprocessen från prospektering till avslutad affär och uppföljning
• Boka och genomföra möten via telefon, Teams och fysiska kundmöten
• Identifiera kundbehov och presentera relevanta lösningar
• Utveckla och vårda befintliga kundrelationer
• Arbeta i CRM och säkerställa struktur i pipeline och uppföljning
• Samarbeta nära grundarna kring försäljning, prioriteringar och tillväxtProfil
Du är en självgående och affärsdriven person som trivs i en roll där du kombinerar hög aktivitet med relationsbyggande försäljning.
Du har förmåga att både skapa nya affärer och utveckla befintliga kunder.
Du är trygg i dialoger med beslutsfattare och har en god förståelse för hur man driver affärer från första kontakt till långsiktigt samarbete.
Du har ett intresse för teknik och en vilja att förstå kunders verksamhet på djupet.Kvalifikationer
• Erfarenhet av B2B-försäljning med ansvar för hela säljcykeln
• Erfarenhet av SaaS, IT-tjänster eller liknande lösningar
• God kommunikativ förmåga samt flytande svenska och god engelska i tal och skrift
• God vana av Microsoft 365
• Erfarenhet av CRM-system eller liknande verktyg
• Bosatt i Stockholmsområdet
Meriterande
• Erfarenhet av Microsoft 365, moln- eller cybersäkerhetslösningar
• Erfarenhet från startup- eller scaleup-miljö
• Intresse för AI och digitalisering
Tenka AB erbjuder
• Konkurrenskraftig fast lön, attraktiv provisionsmodell samt möjlighet till partnerskap och vinstdelning för rätt person
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att vara med och bygga upp företagets kommersiella tillväxt i en viktig fas
• Hybridarbete med flexibilitet mellan kontor och hemifrån
Under introduktionen utgår du från kontoret i Vasastan för att snabbt komma in i verksamheten och få rätt förutsättningar att lyckas i rollen. Arbetet bedrivs därefter genom en kombination av kontor och distansarbete beroende på aktivitet och affärsbehov.Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm, Vasastan
Du får även möjlighet att delta i en ettårig säljutbildning med Mikael Arndt, inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och veckovisa liveföreläsningar. Du har också möjlighet att delta i stora säljevent i Stockholm för fortsatt utveckling.
I denna rekrytering samarbetar Tenka AB med rekryteringsföretaget Saleshub. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på joel.molin@saleshub.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Department of awesome AB
(org.nr 559064-7581)
Eastmansvägen 15 (visa karta
)
113 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Saleshub Jobbnummer
9962367