Säljare till Fyra Säsonger inom Färdigpackade mat
4Säsonger Catering AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-06-12
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Vi söker en fältsäljare inom B2B på Fyra Säsonger som kommer att ha ansikte ut mot våra kunder. De främsta arbetsuppgifterna är att besöka potentiella kunder, kundrelationer och marknadsbevakning.
Rollen kräver ett stort ansvarstagande och passion för mat i generellt. Målet ska vara att öka försäljning, upprätthålla en god kundrelation samt få marknadsinsikter. Du kommer ha möjlighet att samarbeta med vårt team inom ekonomi och affär och produktutveckling för att inspirera varandra om nya möjligheter.
Vi söker en som:
Vill träffa nya människor och är social
Vill ta initiativ och ansvar
Är väldigt målinriktad
Mer om anställning
Deltid med möjlighet till heltid
Utöver Lön tillkommer även provision
Eventuella ersättningar för arbetsrelaterade resor och kostnader.
Utvecklingsmöjligheter
Skicka gärna ditt CV och ett kort meddelande om kompetens så återkommer vi. Vid eventuell intervju genomgår vi lön, provision, förmåner etc. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
helst e-post men 0735707231
E-post: sasongerfyra@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 4Säsonger Catering AB
(org.nr 556889-6608)
Banvaktsvägen 10 (visa karta
)
171 48 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962369