Lokalvårdare/Städare till hemtjänst
2025-09-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
akfiness@outlook.com
Vi på Ak finess (AKF) hemtjänst är en relativ ny hemtjänstleverantör.
Ak finess (AKF) hemtjänst erbjuder bra arbetsmiljöer och arbetsförhållanden med kompetenta chefer och möjligheter till både utbildning och utveckling.
Vi söker nu medarbetare inom hemtjänsten i Örebro.
Är du en engagerad och erfaren person som brinner för att arbeta med människor?
Då är du precis den vi letar efter!
Hos Ak finess får du möjlighet till ansvarsfull arbetsroll med möjligheter till kompetens- och karriärutveckling.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att ge stöd i patienternas vardag genom städning, inköp, tvätt. även fönsterputs kan förekomma.
Språken nedan är meriterande.
· Svenska i tal och skrift.
• Syrianska , Asyriska, Kaldeisiska i tal
• Arabiska i tal.
• Kurdiska samt sorani med dess alla dialekter i tal
• Persiska i tal
• Turkiska i tal
• Du ska också ha Erfarenhet av lokalvård/städ inom hemtjänst eller äldreomsorg.
Vi ser gärna att du är social, kommunikativ och lyhörd både mot kunder och kollegor samt är anpassbar inför olika situationer och lägen patienternas hem.
Rekrytering pågår löpande
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på akfiness@outlook.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: akfiness@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare/lokalvårdare". Arbetsgivare AK Finess (AKF) i Örebro AB
(org.nr 559181-3190)
Trädgårdsgatan 14 (visa karta
)
702 12 ÖREBRO Arbetsplats
AK Finess AB Kontakt
Verksamhetschef
Tommy Ring akfiness@outlook.com Jobbnummer
9503099