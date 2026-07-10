Lokalvårdare / Städare
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2026-07-10
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Just nu söker vi på Östersunds Städservice lokalvårdare till vårt team. Ta chansen att bli en av oss!
Om rollen: Som Lokalvårdare hos oss blir du en del av vårt team som arbetar hos våra kunder. Vi arbetar tillsammans med att leverera service av hög kvalitet med hjälp av moderna städmetoder. Normal arbetstid är måndag - fredag vanliga kontorstider.
För att trivas i rollen som lokalvårdare behöver du ha ett intresse för städning och gilla att hålla ordning och reda. Du brinner för service och att skapa en bra kundupplevelse med ett öga för detaljer.
Du trivs med att arbeta i team och bemöter kunder såväl som kollegor med en positiv inställning. Är du dessutom ansvarsfull och social, behärskar det svenska språket så kan detta vara ett arbete för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: arbetsledare@osdstadservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Städservice AB
(org.nr 559012-3062)
Inspektörsvägen 16 (visa karta
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831 48 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9998979