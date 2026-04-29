Lokalvårdare Sluta Smutsa

2026-04-29
Sommar- och helgextra - Städare till shoppingcenter utanför Strömstad
Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad städare som vill arbeta extra under sommaren och på helger på ett välbesökt shoppingcenter strax utanför Strömstad, nära den norska gränsen.
Arbetet passar dig som söker ett sommarjobb eller ett extraarbete vid sidan av studier eller annan sysselsättning. För rätt person finns möjlighet till mertid samt fortsatt anställning efter sommaren.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Städning av gemensamma ytor såsom entréer, gångar och toaletter
Säkerställa rena och trivsamma miljöer för besökare och butiker
Påfyllning av hygienartiklar
Självständigt arbete enligt givna rutiner
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och pålitlig
Trivs med att arbeta självständigt
Har en positiv inställning och känsla för service
Tidigare erfarenhet av städning är meriterande men inget krav
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra.
På grund av anställningsformen söker vi dig som är folkbokförd i Sverige
Vi erbjuder:
Sommar- och helgextra.
Möjlighet till mertid vid behov
Chans till fortsatt arbete efter sommaren för dig som gör ett bra jobb
Introduktion och stöd i arbetet
Välkommen med din ansökan redan idag!
Urval och anställning sker fortlöpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Skicka ansökan till eposten som står under.
E-post: rekrytering@slutasmutsa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare Nordby". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Currentcity Technology AB
(org.nr 559176-2769)
452 35 STRÖMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordby Shoppingcenter Jobbnummer
9883708