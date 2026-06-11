Timvikarier vaken natt till Bemanningsenheten Centrum/Hisingen
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-06-11
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Vill du arbeta med människor? Då har vi jobbet för dig.
Inom funktionsstöd arbetar du med personer med olika funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning är en nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga. Den kan vara medfödd eller uppstå senare i livet och kan vara synlig eller osynlig. Varje person är unik – med egna förmågor, behov och styrkor – och det är det som gör arbetet både meningsfullt och utvecklande.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Vi rekryterar just nu timvikarier till vaken natt för Bostad med särskild service (BmSS). Placering sker utifrån verksamheternas behov och dina tidigare erfarenheter. Som timvikarie täcker du upp för ordinarie personals frånvaro i verksamheterna. Du styr själv din arbetstid genom att själv lägga in din tillgänglighet och få förfrågningar om arbete därefter.
När du arbetar vaken natt ansvarar du för att stödja hyresgästerna till en trygg och lugn natt i sitt eget hem. Genom att skapa förutsättningar för en god sömn läggs en viktig grund för ett mer kvalitativt liv under dagen. Arbetsuppgifterna innefattar att vara tillgänglig för hyresgästerna samt att ge pedagogiskt stöd och personlig omvårdnad utifrån hyresgästernas individuella behov. I arbetet ingår städning av gemensamma utrymmen, dokumentation, tillsyn nattetid samt läkemedelshantering enligt delegation. På vissa av våra verksamheter kan utmanande beteende och självskadebeteende förekomma.Kvalifikationer
Du som söker tjänst hos oss behöver ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2023:2).
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Är du utbildad stödassistent, undersköterska eller har en annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig alternativt har en pågående utbildning inom vård och omsorg, pedagogiskt eller socialt arbete är det meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, pedagogiskt eller socialt arbete.
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3) Beställt utdrag ska vara oöppnat
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Funktionsbrevlåda Funktionsstöd Centrum Hisingen rekrytering.centrumhisingen@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9960345