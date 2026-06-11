Torsta Landsbygdsutveckling söker projektmedarbetare
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2026-06-11
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Avdelningen för landsbygdsutveckling söker en medarbetare till projektet SPRINT – Smart specialisering och resilient innovation för nya tider!
Torsta AB är ett kunskapscentrum med mål och vision om att öka konkurrenskraften och framtidssäkra de gröna näringarna. Som ett led i det arbetar projektet SPRINT med att utveckla arbetssätt och kompetens som bidrar till att fler företag kan utvecklas, växa och samarbeta. Projektet möter nu företag runt om i länet för att kartlägga deras behov av tillväxt, utveckling och innovation. Totalt ska 200 företag intervjuas.
Du kommer arbeta nära projektledare och som medarbetare på vår avdelning för landsbygdsutveckling kommer du vara del i ett större sammanhang och ett trevligt kompetent gäng!
Vi söker dig som har relevant utbildning och ett akademiskt förhållningssätt. Du är nyfiken, lyhörd och har erfarenhet av att arbeta med projekt, gröna näringar eller på annat sätt förvärvat motsvarande kompetens och kvalifikationer. B-körkort förväntas.
Arbetstider och omfattning:
• Projektanställning till och med 2028-12-31
Tillträde
1 september eller enligt överenskommelse.
Ersättning: Månadslön.
Arbetsplats
Kontor på Ösavägen i Ås. Arbetet kommer innebära resor.
Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast den 30 juni 2026.
Mailas till:
Marie Sjölin, chef Torsta Landsbygdsutveckling marie.sjolin@torsta.se
070-217 58 84 Märk din ansökan med "Ansökan SPRINT".
Personalrepresentant:
Sigrid Tirén sigrid.tiren@torsta.se
076 762 07 26
Välkommen in med din ansökan, vi ser fram emot att höra av dig!
Läs mer om projektet: torsta.se/sprint
Torsta AB är en arbetsplats som andas kultur, historia och framtidstro. Torsta är ett kunskapscentrum för de gröna näringarna som ägs av Region Jämtland Härjedalen, Jämtlands Gymnasieförbund, Sveaskog, SCA, Norra Skog, Persson Invest, och Lantbrukarnas Riksförbund. Torstas breda ägande är en unik tillgång för bolaget och den utveckling som ägarna genom sitt ägande vill skapa för länet. Torsta AB är en HBTQI- och mångfaldsdiplomerad verksamhet. Att mångfald berikar är för oss en självklarhet.https://torsta.se/lediga-jobb/
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: marie.sjolin@torsta.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsta AB
(org.nr 556892-2420)
ÖSAVÄGEN 20 (visa karta
)
836 94 ÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Torsta AB Jobbnummer
9960353