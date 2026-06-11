Undersköterskor till Ärlagården
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Eskilstuna Visa alla undersköterskejobb i Eskilstuna
2026-06-11
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Vi letar efter dig som vill vara med och skapa en trygg, stimulerande och glädjefylld vardag för våra äldre. På Ärlagården är varje dag en möjlighet att sprida omtanke och värme. Nu söker vi tre nya kollegor som vill göra skillnad tillsammans med oss.
Ärlagården är vackert beläget på landsbygden strax utanför Eskilstuna, med närhet till natur och grönområden. Boendet har totalt 22 platser, varav 11 är för personer med demenssjukdom. Här arbetar cirka 22 medarbetare fördelade på dag- och nattjänst. Hos oss får du möjlighet att påverka och vara med och utveckla verksamheten för våra boende.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som undersköterska ger du stöd och omsorg utifrån varje boendes individuella behov och önskemål. Du bidrar till en meningsfull, trygg och aktiv vardag genom ett motiverande och stödjande arbetssätt. Du arbetar med personlig omvårdnad, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, dokumentation och genomförandeplaner. Som kontaktperson ansvarar du för att planera, samordna och följa upp insatser för några av de boende. Du samarbetar nära sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter för att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg.Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att arbeta nära människor och vill bidra till en trygg och värdefull vardag för våra äldre. Du är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Har du erfarenhet av äldreomsorg eller arbete med personer med demenssjukdom är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av dokumentation i dokumentationssystem och kunskap om exempelvis BPSD eller Senior Alert. Du kan arbeta dag, kväll och varannan helg enligt schema och är öppen för att ta emot delegering. Eftersom boendet ligger på landet med begränsade bussförbindelser behöver du ha B-körkort och tillgång bil, alternativt bo i närområdet och kunna ta dig till arbetsplatsen på annat sätt.
Du är en flexibel och ansvarstagande person som gärna hittar lösningar på de utmaningar som uppstår. Du har ett positivt förhållningssätt och god förmåga att se helheten i ditt arbete. Du tycker om att samarbeta med andra och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med brukare, anhöriga och kollegor. Ett gott bemötande och en hög servicekänsla är en självklar del av ditt arbetssätt
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs språktest. Inför anställning behöver du även visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse .
Arbetstid: Schema. Dag, kväll och varannan helg på schema.
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261788". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Moa Hennström moa.hennstrom@eskilstuna.se Jobbnummer
9960342