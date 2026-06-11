Avdelningschef till kollektivtrafiken på Västkusten
Gvu AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gvu AB i Göteborg
, Tidaholm
, Stockholm
eller i hela Sverige
I femton år har vi i Genero stöttat offentlig sektor med kvalificerade konsulter och interimslösningar inom ekonomifunktionerna. Under den tiden har vi byggt ett rykte som en trygg, kunnig och långsiktig partner – och nu vill vi bli flera.
Vår expansion drivs av ett tydligt behov i sektorn: kompetenta ekonomer som kan stärka offentliga verksamheter i förändring, säkerställa kvalitet och bidra till samhällsnytta. Du blir anställd av Genero men kommer att arbeta på plats ute hos kund. För vissa av uppdragen är det också möjligt att arbeta som underkonsult åt oss.
Introduktion
Vill du vara en del av en verksamhet som är en förutsättning för att samhället ska fungera? Vill du vara med och göra hållbart resande till norm? Vi söker dig vars ledarskap kännetecknas av en hög grad av målmedvetenhet och förmåga att i en driftstyrd verksamhet även kunna lyfta blicken och se till helheten. I rollen som avdelningschef erbjuder vi ett utmanande och givande uppdrag i en verksamhet som präglas av ett stort engagemang för att säkerställa ett ur alla perspektiv hållbart resande för den som behöver lite extra service på sin resa med kollektivtrafiken.
Verksamhet Anropsstyrd trafik har ansvar för att upphandla och samordna de tjänster som behövs för att erbjuda resmöjligheter för den som behöver lite extra service för att resa eller för den som bor där det inte finns linjelagd kollektivtrafik. Merparten av resorna i den anropsstyrda trafiken är serviceresor och utförs av Västtrafik genom upphandlade partners på uppdrag av och i samarbete med Västra Götalandsregionen och 45 kommuner. Med serviceresor avses färdtjänst, skoltaxi samt sjukresetaxi. Verksamhet Anrop har ca 20 medarbetare och består av Avdelning Trafik, Avdelning Kommun & Region samt stödfunktioner.
Kravspecifikation
Rollen
I rollen som avdelningschef Trafik, ansvarar du för att tillsammans med dina medarbetare upphandla, etablera, följa upp och utveckla trafiktjänster. Som Avdelningschef har du ansvar för att säkerställa och utveckla affärsrelationerna med upphandlade partners likväl som du ansvarar för avdelningens operativa och strategiska verksamhet samt utveckling av gruppen och dess arbetsmetoder. Du driver vår verksamhet framåt tillsammans med dina medarbetare, dina kollegor som ansvarar för den andra avdelningen samt stödfunktioner på verksamheten Anropsstyrd trafik, andra funktioner inom organisationen, upphandlade partners och andra aktörer i branschen.
Du säkerställer en kontinuerlig uppföljning och utveckling av de upphandlade tjänsterna inom ramen för Trafikavtal samt Kund – och Resetjänstavtal samt säkerställer att avdelningen agerar för att uppfylla målet om en hållbar Anropsstyrd trafik för alla parter. Du ingår i Anropsstyrd trafiks strategiska samordningsgrupp och är därmed delaktig i den övergripande strategiska verksamhets – och personalplaneringen. Du har personalansvar för 8 medarbetare.
Vem är du?
Våra medarbetare är olika. Alla behövs. Vi vet att olikheter berikar oss och gör oss bättre. Ditt ledarskap kännetecknas av en hög grad av målmedvetenhet och förmåga att i en driftstyrd verksamhet lyfta blicken och se till helheten samtidigt som du är delaktig i det operativa/taktiska arbetet. Ditt arbetssätt präglas av kundfokus, proaktivitet och flexibilitet. Du får medarbetare att växa och ta ansvar genom att involvera och visa på tillit till deras förmåga. Du är lyhörd inför medarbetarnas och verksamhetens behov samt har förmågan att visa vägen, involvera och engagera samt leverera resultat. Du har förmågan att motivera och skapa förutsättningar för den enskilde medarbetaren samt för verksamheten som helhet. Du är tydlig och rak i din kommunikation, både mot partners och mot medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Skall-krav
1. Du har flerårig erfarenhet av ledarskap med personalansvar.
2. Du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi, juridik, management eller annan relevant erfarenhet och utbildning som vi bedömer likvärdigt.
3. Du har erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter.
4. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av förändringsledning.
Meriterande
Erfarenhet och förståelse kring kollektivtrafik samt erfarenhet kring att arbeta med etablering, upphandling, utveckling och/eller uppföljning av avtal är meriterande.
Personlighet
Stor vikt kommer att läggs på personlig lämplighet för rollen.
Uppdraget är på 40 timmar i veckan.
Uppdraget löper under perioden 2:a augusti 2026 – 31:a december 2026.
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig?
Skicka då ett aktuellt CV och en kort beskrivning på hur du uppfyller skall-kraven för uppdraget till rekrytering@generokonsult.se
. Skriv att du söker uppdraget "Avdelningschef till kollektivtrafiken på Västkusten".
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Via epost.
E-post: rekrytering@generokonsult.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GVU AB
(org.nr 556841-5185) Jobbnummer
9960352