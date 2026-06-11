Personlig assistent till Gideå
Örnsköldsviks kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-11
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent är din främsta uppgift att ge stöd och omsorg till den assistansberättigade utifrån den enskildes assistansbeslut och upprättad genomförandeplan. Dokumentation sker i social journal. Arbetsuppgifterna utförs utifrån den enskildes inflytande, delaktighet och självbestämmande med lyhördhet och respekt.
Arbetsuppgifterna som personlig assistent varierar och utförs i den enskildes bostad. Personlig omvårdnad, förflyttningar samt aktiviteter i och utanför bostaden för att främja personlig utveckling är exempel på de arbetsuppgifter som ska utföras.
Tjänsten är på 100%. Den avser ett fast schema med dagtid, kvällar och arbete var tredje helg. Arbetsplatsen är förlagd i Gideå hos en brukare med behov av helhjälp där det är dubbelbemanning all arbetstid. Husdjur finns i hemmet och därför är det viktigt att inte vara allergisk. Vi har heltid som norm i kommunen och därför kan man komma att schemaläggas hos andra brukare ibland.Kvalifikationer
Vi söker utbildade undersköterskor eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. Vi ser gärna att du har vidareutbildning eller utbildningsinriktning mot funktionsnedsättning och gärna inom lågeffektivt bemötande. Erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg är meriterande.
Det är viktigt att du tycker om och trivs med att arbeta med människor samt att du är flexibel och öppen för nya idéer och arbetssätt för den assistansberättigades behov och önskemål.
Du behöver vara lugn och lyhörd samt ha god förmåga att skapa och bevara goda relationer till den assistansberättigade, anhöriga och övriga professioner.
Du behöver kunna tala och förstå svenska bra, samt uttrycka dig i skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Körkort B är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Cathrine Lindgren cathrine.lindgren@ornskoldsvik.se 0660-265312 Jobbnummer
9960354