Bitr. universitetslektor i Maskininlärning vid ISY
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2026-06-11
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För mer information om anställningenhttps://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/29325 Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.
Som biträdande universitetslektor kommer du att arbeta med maskininlärning med särskilt fokus på tillförlitlig visuell data. Det specifika fokusområdet omfattar forskning och utveckling av metoder samt matematisk analys med relevans för tillförlitliga generativa visuella modeller, med särskild tonvikt på osäkerhetskvantifiering, bias och rättvisa samt statistiska och geometriska egenskaper hos visuell och simulerad data. Det övergripande fokusområdet omfattar forskning och utveckling av algoritmer, metoder och teorier som syftar till att öka förståelsen för egenskaper och underliggande mekanismer i statistiska system och djupinlärningsbaserade system, även i närvaro av simulerad data. Du förväntas också utforska tillämpningsområden inom materialvetenskap, livsvetenskap samt säkerhet och digital forensik, med stöd av en tvärvetenskaplig forskningsprofil som kombinerar datavetenskap och tillämpad statistik med erfarenhet av kvantitativ, datadriven forskning, metodutveckling och samarbete över ämnesgränser.
Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel. Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning. Anställningen kan även innefatta administrativa uppgifter, såsom att hantera inbjudningar till lokala seminarieaktiviteter. Vi ser gärna att du engagerar dig i och är intresserad av ledningsuppdrag.
Du kommer huvudsakligen arbeta med forskning och forskarutbildning. Under förutsättning av oberoende beslut från WASP ingår finansiering av egen lön och drift under fem år, samt finansiering av två postdoktorer (2+2 år) och två doktorander (4+4 år).
Du förväntas ansvara för din egen forskargrupp och delta i WASP:s forskarskola, nationella möten och andra aktiviteter inom programmet. Du förväntas också aktivt söka ytterligare extern forskningsfinansiering för att möjliggöra etableringen av en självständig forskargrupp. I anställningen ingår cirka 20 procent undervisning. I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.
Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste sju åren.
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, arbetar väl tillsammans med andra och bemöter dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar och kommunicerar konstruktivt. Du är självständig och har mod att agera utifrån dina övertygelser. Du är utåtriktad och socialt aktiv i professionella sammanhang, skapar kontakter och upprätthåller relationer. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter, kan snabbt ändra perspektiv och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändring.
Då undervisning och forskning i stor utsträckning bedrivs på engelska krävs att du kan visa förmåga att undervisa och bedriva forskning på engelska.
Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet https://liu.se/organisation/liu/isy
Om anställningen
För denna anställning gäller en anställningstid om 5 år, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
För läraranställningar: För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att söka denna anställning senast den 2 juli 2026.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR-Partner
Felicia Andersson felicia.andersson@liu.se Jobbnummer
9960346