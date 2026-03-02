Lokalvårdare Lund dag
Activa Servicepartner AB grundades 1993, vilket innebär att vi firar 33 år 2026.
Activa Servicepartner AB har sedan starten sitt säte i Staffanstorp, en central utgångspunkt för närheten till våra kunder i Malmö och Lund.
Vi sysselsätter för närvarande drygt 50 aktiva och duktiga medarbetare och har en väl fungerande och professionell ledningsfunktion.
Vår affärsidé är att skapa trivsel på arbetsplatsen genom hög städ kvalitet så att kunden kan koncentrera sig på sin huvudverksamhet.
Activa Servicepartner AB är auktoriserad service entreprenör genom Almega.
Vi utför entreprenad inom hela näringslivet såsom kontor, butiker, banker, förskolor, skolor samt många fler segment inom näringslivet.
Förutom lokalvård erbjuder vi våra kunder bla. golvvård, mattvätt, hyra av entrémattor, fönsterputsning, trädgårdsskötsel, interna flyttningar, vaktmästeri arbeten, fastighetsservice samt mycket mer.
Vi söker nu en van lokalvårdare som är stolt över sitt yrke som lokalvårdare.
Gärna vana av lokalvård hos förskola / skola eller liknande områden.
Tillträde snarast
Arbetsplatsen är belägen i Lund nära Klostergården.
Den vi söker måste själva kunna ta sig till och från arbetsplatsen.
Svenska i språk och skrift är ett krav eftersom vi arbetar kontinuerligt med miljö och kvalitetssäkring av våra tjänster.
Arbetet omfattar städning av skola.
Utdrag från belastningsregistret krävs för detta arbete.
Arbetet utförs 5 gång per vecka på måndag till fredagar på dagtid.
Tjänstens omfattning är 50-60 % av en heltidsanställning.
Tjänsten är ett vikariat fram till sommaren 2026 med möjlighet till eventuell förlängning.
Allmänna städ uppgifter enligt företagets instruktioner och arbetsbeskrivning.
Det är viktigt att du i din ansökan skriver att ansökan avser Lund dag, tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
