Lokalvårdare i Borlänge

Vi söker dig som är noggrann och vill göra ett bra och grundligt arbete.
Körkort och egen bil är meriterande men inget krav.
Du behöver kunna läsa och förstå svenska i både tal och skrift för att kunna förstå städbeskrivningar, instruktioner och rutiner som föreligger för varje städområde.
Med start omgående så ansök snarast då tjänsten kan komma att tillsättas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Ansökningar skickas med brev till Ingvor Carlsson, Hyttrisvägen 32, 77014 Nyhammar

Arbetsgivare
Ingvors Städ och Puts AB (org.nr 556495-2744)

Arbetsplats
Ingvors Städ & Puts AB

Kontakt
Susanne Larsson
0243-10990

Jobbnummer
9462032

