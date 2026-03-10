Lokalvårdare / Hemstädare Uddevalla
Tristar Clean Städservice AB / Städarjobb / Uddevalla Visa alla städarjobb i Uddevalla
2026-03-10
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tristar Clean Städservice AB i Uddevalla
, Orust
, Lilla Edet
eller i hela Sverige
2-6 timmar per dag måndag till fredag. lördagar kan före komma.
25-75% anställning
Du skall:
Ha ett Körkort!!!!! Krav för att ansöka körkort.
Vara bosatt i staden/orten. Uddevalla
Mejla in foto, meritlista i form av vilka utbildningar och tidigare arbetsplatser.
De ansökningar som inte är kompletta kommer ej att granskas.
Tjänsten innebär att utföra daglig lokalvård som att torka golv, städa toaletter, lunch rum, kontor, putsa fönster, stor städning, hemstäd, flyttstäd, kontorsstädning, butiksstädning, trappstädning m.m. hos våra kunder.
Tristar Clean AB Erbjuder kundunika lösningar för alla branscher. Familjeägt företag med huvudkontoret i Vänersborg ca 100 anställda med kunder i hela södra Sverige. Från Västerås till Malmö.
Tjänster vi erbjuder: hemstäd, flyttstäd, företagsstäd, golvård, fönsterputs, frukt och material leveranser, uthyrning av entrémattor och kaffe maskiner.
Vill du läsa mer om oss gå till:http://www.tristarab.se
Söker ansvarsfulla medarbetare som lokalvårdare. Du är en gladlynt person som tycker om att städa och hålla ordning. Är noggrann, engagerad, lyhörd, ärlig samt har en hög servicenivå och stor ansvarskänsla. Du har blick för kvalitet och lätt för att kommunicera.
Arbetet kan kräva högt tempo, varför du bör vara stresstålig, tycka om att arbeta självständigt, kunna planera, och ej vara rädd för förändringar i dagens arbete. Du ser möjligheter istället för problem.
För att kunna läsa och förstå arbetsinstruktioner, säkerhetsdatablad samt kommunicera med våra kunder, skall du ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. SRY- el PRYL utbildning ses som en merit. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: thomas@tristarab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UA26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tristar Clean Städservice AB
(org.nr 556560-0532), http://www.tristarab.se
451 77 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tristar Clean Städservice AB Jobbnummer
9786497