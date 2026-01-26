Lokalvårdare Hemstäd
2026-01-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Lokalvårdare Hemstäd till Proffas i Mälardalen AB
Proffas i Mälardalen AB har sitt ursprung i Västerås och erbjuder väletablerade företag och privata kunder kvalité och service.
Om tjänsten och dig
Vi söker en lokalvårdare till hemstäd i Västerås.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75 % som startar med 6 månaders provanställning.
Krav på Körkort manuell växellåda.
Vi söker dig som är positiv och serviceinriktad, som tycker det är roligt att ta initiativ och lösa problem. Du ska vara noggrann och klara av att arbeta självständigt och uppskattat ett högt tempo. Du kommer arbeta nära kunden och det är viktigt att du har lätt för att komma överens med människor.
Vi ser gärna att du trivs med att ha ett fysiskt aktivt arbete, och att du behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet av lokalvård är ett krav.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med:
• Hemstäd
• Flyttstäd
• Fönsterputs
• Golvvård
Om anställningen
Tillsvidareanställning på 75 %Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård
Körkort B manuell växellåda
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
