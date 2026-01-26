Lokalvårdare Hemstäd

Proffas i Mälardalen AB / Städarjobb / Västerås
2026-01-26


Lokalvårdare Hemstäd till Proffas i Mälardalen AB
Proffas i Mälardalen AB har sitt ursprung i Västerås och erbjuder väletablerade företag och privata kunder kvalité och service.
Om tjänsten och dig
Vi söker en lokalvårdare till hemstäd i Västerås.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75 % som startar med 6 månaders provanställning.
Krav på Körkort manuell växellåda.
Vi söker dig som är positiv och serviceinriktad, som tycker det är roligt att ta initiativ och lösa problem. Du ska vara noggrann och klara av att arbeta självständigt och uppskattat ett högt tempo. Du kommer arbeta nära kunden och det är viktigt att du har lätt för att komma överens med människor.
Vi ser gärna att du trivs med att ha ett fysiskt aktivt arbete, och att du behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet av lokalvård är ett krav.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med:
• Hemstäd
• Flyttstäd
• Fönsterputs
• Golvvård

Om anställningen
Tillsvidareanställning på 75 %

Publiceringsdatum
2026-01-26

Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård
Körkort B manuell växellåda

Övrig information
Då våra annonser kan få stora mängder sökande har vi inte möjlighet att bekräfta allas ansökan. Vi ber om förståelse för detta.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: rekrytering@proffas.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Västerås".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Proffas i Mälardalen AB (org.nr 559021-5702)
Fallhammargatan 1 D (visa karta)
721 33  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9705742

