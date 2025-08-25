Lokalvårdare/Frukostvärd
2025-08-25
Få en varierande arbetsdag med en kombinationstjänst på Ästad Vingård. Här blir du en del av städteamet som håller rent och snyggt samtidigt som du ibland får assistera på Logens populära à la carte-frukost. Tjänsten är flexibel och kan fungera som en tillsvidaretjänst på 60-80% eller som extra timmar vid behov och möjlighet.
OM DIG
Noggrann, trevlig och service-minded! De orden beskriver dig allra bäst. Välstädade rum och lokaler är något av det viktigaste vi vet och även något som våra gäster sätter stort värde på. Städningen blir vi bedömda på - av varje gäst, varje dag. Din känsla för god service kommer du också att få plocka med dig upp till Restaurang Logen, där du vid behov hoppar in i frukostteamet för att till exempel hälsa gäster välkomna och servera frukosträtter.
FAKTA
Omfattning: 60-80% eller extra timmar
Anställningsform: Tillsvidareanställning eller extra
Arbetstider: Varierande starttider. Ibland 05:00, ibland 11.00.
Lön: Enligt överenskommelse
Start: Omgående eller efter överenskommelse
Körkort och bil är nästintill nödvändigt eftersom det inte går någon lokaltrafik till Ästad Vingård.
OM ÄSTAD VINGÅRD
Ästad Vingård är en av Sveriges största vingårdar med ekologisk vinodling och egen vinproduktion. I huvudsak odlas druvan Solaris med fokus på mousserande vin. På gården finns 82 rum för övernattande gäster. Här finns även Sinnenas Spa som inspirerats av de omgivande naturreservaten Åkulla bokskogar. Restaurangerna Logen och Smakbaren serverar allt från frukost till lunch, mellanrätter och middag. I anslutning till Ästad Vingård ligger även Restaurang ÄNG. Ästad Vingård är ett familjeägt företag i tredje generationen och ligger strax utanför Varberg. Sedan 2025 driver vi också systerhotellet Varbergs Kusthotell.
SÖK TJÄNSTEN
Tjänsten tillsätts omgående. Sök idag genom att fylla i dina uppgifter via formuläret! Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!
Erik Olsson, assisterande hotellcheferik@astadvingard.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ästad Vingård AB
(org.nr 556613-8797), http://www.astadvingard.se
Ästad 10 (visa karta
432 77 TVÅÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
