Lokalvårdare / Flyttservice
Phatchara Group AB / Städarjobb / Härnösand Visa alla städarjobb i Härnösand
2025-08-22
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Phatchara Group AB i Härnösand
Phatchara's Städservice (en del av Phatchara Group AB) söker dig som vill arbeta med lokalvård och flyttservice. Vi levererar service som gör skillnad - från hemstädning och flyttstädning till professionella lokalvårdstjänster.
Du arbetar med städning, flyttservice och andra serviceuppgifter som skapar rena och trivsamma miljöer för våra kunder. Arbetet sker främst dagtid på vardagar, men helgarbete kan förekomma. Tjänsten är heltid, tillsvidare, med provanställning.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Har lätt för att samarbeta men också kan arbeta självständigt
Kan kommunicera på svenska, engelska eller thailändska.
Har god fysik - det är en fördel om du kan lyfta tungt
Erfarenhet från städ- eller serviceyrken är meriterande men inget krav.Publiceringsdatum2025-08-22Så ansöker du
Ansök skickas till hakan.ljungkvist@hotmail.com
senast 5 september 2025. Bifoga CV (personligt brev behövs ej).
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
E-post: hakan.ljungkvist@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Phatchara Group AB
(org.nr 559347-6699)
Storgatan 8 (visa karta
)
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Phatcharas Städservice Kontakt
Administratör
Håkan Ljungkvist hakan.ljungkvist@hotmail.com 0705137100 Jobbnummer
9472416