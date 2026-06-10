Innesäljare hos Bergvik Group i Bergvik
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Säljarjobb / Söderhamn Visa alla säljarjobb i Söderhamn
2026-06-10
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Söderhamn
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Bergvik Group är ett företag i Bergvik strax utanför Söderhamn i Hälsingland. Här ligger vårt huvudkontor och fabriken för tillverkning av våra produkter. Idag är vi ca 40 medarbetare och vi fortsätter att växa.
Vi har specialiserat oss på kompletta lösningar av installationsgolv och installationstak till främst el- och kraftindustrin samt datorhallar, men även inom områden som övervakningscentraler och laboratorier. Vi är ett av världens ledade företag inom vårt segment. Med en enastående designflexibilitet och över 50 års erfarenhet hjälper vi kunder världen över genom hela processen för att leverera de bästa möjliga lösningarna.
Bergvik Group AB är en del av Bergvik Group-koncernen och har dotterbolag i Sverige, Sydafrika, USA, Norge och Spanien.
Vill du bli en del av ett stabilt och växande företag som verkar på en internationell marknad? Vara med och utveckla vår nästa roll på företaget? Sök då tjänsten som Innesäljare
Företaget erbjuder
Vår arbetsplats präglas av en öppen företagskultur med en stark gemenskap och ett prestigelöst förhållningssätt. Vi erbjuder en arbetsplats som värnar om balans mellan arbetsliv och privatliv. Utöver detta har vi ett generöst friskvårdsbidrag och deltar i gemensamma friskvårdsaktiviteter.Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du som företagets säljstöd där du dagligen har kundkontakter, nationella som internationella. Du stödjer utesäljare genom att ta fram offerter, produktinformation och leveransuppgifter samt administrerar och uppdaterar kundregister.
I jobbet har du även daglig kontakt med företagets olika enheter, finns med i planeringsmöten. Ingen dag är den andra lik och du skall ha förmågan att hantera och prioritera arbetsuppgifter och kunder som kräver snabba besked. I samarbete med andra avdelningar blir du en viktig kugge för att optimera kundupplevelsen och försäljningsprocessen.Profil
Vi söker dig som är en öppen person och som har lätt för att samarbeta och möta andra människor. Som person är du noggrann, har förmågan att hantera ett flertal arbetsuppgifter samtidigt och har en stark servicekänsla. För dig är det en självklarhet att ta stort ansvar för dina arbetsuppgifter och att med vilja och kunskap att leverera hög kvalitet i tid.
Du har tidigare erfarenhet av försäljning och kundservice inom B2B. Du är en god kommunikatör och har fallenhet för och kommunicerar obehindrat i såväl tal och skrift på både svenska och engelska. Du har goda kunskaper i affärssystem och CRM-verktyg.
Stort värde kommer att läggas vid personliga egenskaper för att kunna uppnå optimalt samarbete både i arbetsgruppen samt övriga interna och externa kontakter. Så ansöker du
Sök gärna denna tjänst så snart som möjligt då urval kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag den 24-06-2026. Skicka in din ansökan via www.clockworkpeople.se.
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta Eva Lambertsson, maila eva.lambertsson@clwork.se
eller ring 070-530 05 22. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Käppuddsgatan 6 (visa karta
)
824 32 HUDIKSVALL Arbetsplats
Bergvik Group AB Kontakt
Eva Lambertsson Eva.Lambertsson@clwork.se +46 70 530 05 22 Jobbnummer
9956572