Extrajobb inom Housekeeping - Sommarsäsong
Ligula Hospitality Group AB / Städarjobb / Norrköping Visa alla städarjobb i Norrköping
2026-06-10
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ProfilHotels President är ett centralt beläget hotell med Norrköping centralstation inom bekvämt gångavstånd. Här har färgstark design och teknik fått samverka för att skapa en modern och trivsam miljö.
Vill du vara en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och service står i fokus? Vi söker nu dig som vill arbeta extra inom housekeeping under sommarsäsongen.
I rollen behöver du vara noggrann, ansvarstagande och tycka om att arbeta i ett team där man hjälper varandra och tillsammans skapar en trivsam upplevelse för både gäster och medarbetare. Tjänsten är behovsbaserad och arbetspassen förläggs utifrån verksamhetens löpande bemanningsbehov. Därför passar rollen bäst för dig som har möjlighet att vara flexibel och trivs med att arbetsmängden kan variera från vecka till vecka. För rätt person finns goda möjligheter att fortsätta arbeta extra vid behov även efter sommarsäsongens slut.
Som hotellstädare ansvarar du för att hotellrum och allmänna utrymmen håller en hög standard enligt hotellets riktlinjer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Städning av hotellrum
Bäddning av sängar
Påfyllning av hygienartiklar och övrigt gästmaterial
Rengöring av ytor och gemensamma utrymmen
Säkerställande av att hotellets kvalitets- och servicenivå upprätthålls
Tidigare erfarenhet av housekeeping eller annat städarbete är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och inställning. Du talar flytande svenska och engelska. Du har svenskt arbetstillstånd. Ansökningarna kommer att behandlas löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt gäng!
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell – med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497), https://ligula.se/om-ligula/karriar/
Vattengränd 11 (visa karta
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602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Profilevents AB, Profilhotels President Kontakt
Ulrika Jonsson ulrika.jonsson@profilhotels.se Jobbnummer
9956569