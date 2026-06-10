Communications specialist - vikariat
Lidl Sverige Kommanditbolag / Marknadsföringsjobb / Järfälla Visa alla marknadsföringsjobb i Järfälla
2026-06-10
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Älskar du kommunikation i alla dess former och engageras av att skapa storytelling? Är du samhällsintresserad, engagerad och skicklig inom kommunikation? Tveka inte att läsa vidare och ansök nu!
Din roll
I rollen som Communications Specialist ingår du i Corporate Communication-teamet på vår Corporate Affairs-avdelning, där vi tillsammans arbetar för att stärka Lidls varumärke och anseende. Avdelningen ansvarar för företagets 360° kommunikationsstrategi och fungerar som ett stöd för hela organisationen. Som Communications Specialist har du en bred operativ roll där du arbetar såväl proaktivt som reaktivt med att skapa och implementera kommunikationsinsatser och engagerande innehåll.
Rollen innebär en rad spännande arbetsuppgifter, bland annat att:
Vara delaktig i framtagande och genomförande av den redaktionella kommunikationsplanen för både intern och extern kommunikation.
Löpande arbeta med att uppdatera och driva våra interna kanaler.
Skriva nyhetsartiklar och ta fram content, främst för interna kanaler, samt kvalitetssäkra att våra budskap når ut.
Hantera förfrågningar via internmail.
Stötta organisationen vid interna aktiveringar och event.
Bidra i koordinering och framtagning av material inför event, möten och presentationer.Publiceringsdatum2026-06-10Profil
Vi söker dig som har en akademisk examen inom media eller kommunikation och minst 1–2 års erfarenhet av kommunikationsarbete. Som person är du initiativtagande och driver självständigt ditt arbete framåt, samtidigt som du är en prestigelös lagspelare som trivs med att samarbeta tvärfunktionellt för att nå gemensamma mål.
Du är nyfiken, flexibel och har en förmåga att se möjligheter i såväl vår omvärld som i vår stora organisation. För att lyckas i rollen är du strukturerad och kvalitetsmedveten, med en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya områden. Du är kommunikativ och trivs i sociala sammanhang där du bygger och upprätthåller relationer och kontaktnät. Eftersom vår vardag är föränderlig ser vi att du motiveras av ett högt tempo och har en god förmåga att prioritera om när det behövs.
Vi ser även att du:
Är en mycket vass skribent med god förståelse för målgrupper och budskap.
Har dokumenterad erfarenhet av research och att skapa engagerande kommunikation.
Har ett stort intresse för dagligvaruhandeln och samhällsfrågor.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Gärna har erfarenhet av att arbeta med internkommunikation och interna kanaler.
Det är också ett stort plus om du har:
Erfarenhet av att projektleda och anordna både interna och externa event.
Goda kunskaper i tyska.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar.
Du blir del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Ibland hittar du oss på vårt toppmoderna huvudkontor, där vi har tillgång till gym och härligt rabatterade priser i restaurangen. Men givetvis är vi också en flexibel arbetsplats med möjlighet till hybridarbete. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen unionenklubb_hk@lidl.se
.
Vill du vara med på vår resa?
Om ditt svar är ja, då söker du jobbet såhär:
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Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 23 juni 2026.
Tjänsten är ett vikariat från cirka 1 september 2026 till 30 oktober 2027.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om oss på Lidl
Vi är ett svenskt bolag i en stor, internationell familj. Vi är fler än 5 000 medarbetare över hela landet, ändå försvinner du aldrig i mängden. Istället är du med och gör vår fantastiska resa möjlig. Övertygade om att god och hållbar mat, av hög kvalitet, inte ska behöva kosta skjortan, utmanar vi den svenska livsmedelsbranschen. Ta chansen att arbeta för en arbetsgivare som är certifierad som Top Employer och dessutom utsedd till Karriärföretag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige Kommanditbolag
Barkarbyvägen 5 (visa karta
)
177 45 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Lidl Sverige Jobbnummer
9956568