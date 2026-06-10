Junior Accountant till ideell organisation på Södermalm
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
SJR söker nu en Junior Accountant för ett hyrköpsuppdrag hos en ideell organisation med kontor på Södermalm i centrala Stockholm. Uppdraget är på heltid och startar i början av september och löper initialt i sex månader, med ambitionen att därefter övergå i en anställning direkt hos kund. Organisationen tillämpar ett hybridupplägg där du arbetar från kontoret tre dagar i veckan, med möjlighet att arbeta hemifrån resterande dagar om så önskas.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Är du i början av din karriär inom redovisning och trivs med att arbeta strukturerat och noggrant? Som redovisningsekonom hos en internationell ideell organisation blir du en del av ett engagerat ekonomiteam där du arbetar med den löpande bokföringen som ligger till grund för den finansiella rapporteringen. Rollen ger dig möjlighet att utveckla dina redovisningskunskaper i en dynamisk och global miljö, samtidigt som du bidrar till en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag. Arbetet är i stor utsträckning processdrivet med tydliga rutiner, vilket passar dig som uppskattar ordning, struktur och precision i ditt dagliga arbete.
Ansvarsområden
• Löpande bokföring
• Hantering av valutaaffärer, exempelvis köp och försäljning av valuta
• Administration av reseräkningar och personalutlägg
• Administration av bidragsutbetalningar
• Genomföra månadsvisa kontoavstämningar
• Kommunikation med bank i betalningsärenden
• Säkerställa att arbetet följer gällande lagar, regelverk och interna policys
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har cirka tre års erfarenhet av arbete inom redovisning och en eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi, gärna med inriktning mot redovisning eller controlling. Du har en god förståelse för svenska redovisningsprinciper och är van vid att arbeta i ekonomisystem samt har goda kunskaper i Excel. Erfarenhet från idéburen sektor, projektredovisning eller arbete i ERP-system ses som meriterande. Har du dessutom internationell erfarenhet eller ett intresse för samhällsfrågor är det positivt. Erfarenhet av Maconomy är meriterande.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du noggrann, strukturerad och bekväm med att arbeta med återkommande rutiner. Du har ett naturligt intresse för siffror och tycker om att analysera data för att skapa förståelse och kvalitet i arbetet. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och ser hur din insats bidrar till helheten i teamet. Vidare är du kommunikativ och uttrycker dig väl på både svenska och engelska, samt bidrar med en positiv och samarbetsinriktad inställning i arbetsgruppen.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-07-09.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_1206996091-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Kontakt
Malin Lindqvist malin.lindqvist@sjr.se 076-647 16 56 Jobbnummer
9956550