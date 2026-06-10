Systemadministratör Infrastruktur - SharePoint & Windows Server
Eccera Professionals AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-10
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där säkerhet, stabilitet och samhällsviktiga system står i fokus?
Vi söker nu en Systemadministratör med inriktning mot infrastruktur till ett uppdrag hos en kund inom försvarssektorn. Du blir en del av ett team som ansvarar för förvaltning, drift och vidareutveckling av verksamhetskritiska SharePoint-miljöer och tillhörande infrastruktur.
För att vara aktuell för rollen ser vi att du har minst 4 års erfarenhet inom systemadministration och infrastruktur. Du känner dig trygg i Windows Server-miljöer, Active Directory och PowerShell och har erfarenhet av att arbeta med drift, förvaltning och felsökning i större IT-miljöer.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Säkerställa att den underliggande infrastrukturen fungerar stabilt och effektivt.
Bevaka, felsöka och hantera incidenter kopplade till plattform och infrastruktur.
Genomföra säkerhetsuppdateringar och underhåll av SharePoint-miljöer.
Utveckla och underhålla PowerShell-script för automation, konfiguration och rapportering.
Stötta kollegor inom drift, incidenthantering och användarsupport.
Uppdatera och förbättra teknisk dokumentation.
Delta i arbetet med att utveckla och förbättra plattformens tekniska lösningar.Profil
Minst 4 års erfarenhet av systemadministration och infrastruktur.
God kunskap om Windows Server.
Erfarenhet av att skriva och förstå PowerShell-script.
God förståelse för Active Directory.
Grundläggande kunskap om SharePoint On-Premises.
Erfarenhet av drift, förvaltning och felsökning i större IT-miljöer.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Meriterande
IIS och webbplatshantering.
Certifikathantering.
Python.
SQL.
Agila arbetssätt.
ITIL.
Erfarenhet från säkerhetsklassade eller reglerade verksamheter.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Ansvarsfull och noggrann.
Serviceinriktad och lösningsorienterad.
Kommunikativ och samarbetsvillig.
Strukturerad med ett stort säkerhetsmedvetande.
Driven av att skapa stabila och hållbara tekniska lösningar.Övrig information
Svenskt medborgarskap är ett krav då arbetet sker i en miljö där säkerhets- och exportkontrollregler förekommer.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
583 30 LINKÖPING Kontakt
Recruiter
Christian Gidlöv christian.gidlov@eccera.com +46734159383 Jobbnummer
9956567