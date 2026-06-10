Projektkoordinator - hållbart entreprenörskap inom Europeiskt samarbete
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-10
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Vill du bidra till framtidens hållbara samhällsutveckling i en internationell universitetsmiljö? Chalmers söker en projektkoordinator som vill ta en nyckelroll i det europeiska samarbetet ENHANCE Alliance. Tillsammans med forskare, studenter, företag och internationella partners, genomför du insatser för att stärka hållbart entreprenörskap och innovation i Europa.
Det här är en möjlighet för dig som vill vara med och utveckla långsiktiga satsningar som stärker Chalmers och dess roll i samhället. Du får arbeta i en internationell miljö med stort nätverk och bidra till att möta globala samhällsutmaningar genom utbildning, forskning och innovation.
Information om avdelningen
Tjänsten är placerad vid Avdelningen för Entreprenörskap och Strategi, inom Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation.
Institutionen bedriver forskning om teknikutveckling, industriella processer, samhälle, människa och miljö. Rollen är nära kopplad till Chalmers Entreprenörskola.
Beskrivning av tjänsten
Som projektkoordinator är du en del av teamet som arbetar med arbetspaketet "Sustainable Entrepreneurship and Innovation" inom den europeiska samarbetsplattformen ENHANCE+.
I rollen kommer du att:
Planera, koordinera och genomföra aktiviteter inom arbetspaketet
Ansvara för viss administration och rapportering
Samverka med forskare, studenter, startupbolag och andra partners inom ENHANCE Alliance
Driva utveckling av insatser som bidrar till hållbart entreprenörskap och innovation
Bidra till ENHANCE+ övergripande mål om ansvarsfull samhällsomvandling och framtida ledarskap inom hållbart entreprenörskap
Du blir en viktig del av Chalmers satsning på hållbart entreprenörskap och innovation i ett europeiskt perspektiv.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning på heltid.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad i universitetets roll i samhället och som vill bidra till Chalmers långsiktiga utveckling. Det är en stor fördel om du kan starta 1 oktober eller tidigare.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning
Erfarenhet av att leda och driva projekt, gärna EU-finansierade projekt
Mycket god förmåga att planera, koordinera och följa upp verksamhet
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Drivande och initiativtagande
Samarbetsinriktad och relationsskapande
Ansvarstagande och strukturerad
Förmåga att bygga och utveckla samarbeten med olika målgrupper
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
Semester upp till sju veckor per år.
Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
CV
Personligt brev
1-2 sidor
Övrigt (valfritt)
Eventuella intyg, betyg etc.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av ansökningsprocessen.
Sista dag att ansöka är 28 juni
Vid frågor, vänligen kontakta
Kristina Hejdenberg Sedström, kristina.hejdenberg.sedstrom@chalmers.se
, Work package lead
Anders Isaksson, anders.isaksson@chalmers.se
, Enhetschef
• ** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
(org.nr 556479-5598), https://www.chalmers.se/
Chalmers tekniska högskola (visa karta
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412 96 GÖTEBORG Arbetsplats
Chalmers tekniska högskola Jobbnummer
9956564